El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viento será más intenso durante la tarde y la noche, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 27 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas y condiciones mayormente estables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 28°C, mientras que el viento volverá a intensificarse durante la segunda mitad del día.

La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 20°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas para las primeras horas.

Por la tarde se registrará el momento más caluroso de la jornada, con una temperatura de 28°C. El viento rotará hacia el sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22°C y el cielo continuará parcialmente nublado. El viento volverá a soplar desde el oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre los 51 y 59 km/h.

El SMN prevé 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que se espera un viernes sin lluvias, con temperaturas propias de la temporada y condiciones favorables para las actividades al aire libre.