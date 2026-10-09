Viernes algo ventoso en Comodoro: ráfagas de hasta 59 km/h

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 14°C y no se esperan lluvias, aunque el viento tendrá presencia sostenida desde la mañana hasta la noche.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 9 de octubre una jornada mayormente nublada, con viento moderado a fuerte y ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 9°C, con cielo mayormente nublado y viento del norte entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas se ubicarán entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 14°C. El cielo estará nublado y el viento continuará soplando desde el norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. En ese período podrían registrarse las ráfagas más intensas del día, de entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 11°C y el viento rotará al noreste, nuevamente con intensidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante todo el viernes, por lo que el viento será el principal protagonista de la jornada.