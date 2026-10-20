El Municipio refuerza los operativos de poda

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanza de forma sostenida con el plan de mejoramiento de espacios públicos en diversos puntos de la ciudad. Las acciones comprenden tareas intensivas de poda correctiva, corte de césped y limpieza general, desarrolladas para garantizar entornos limpios, seguros y funcionales para todos los vecinos.

Este martes, las cuadrillas operativas desplegaron intervenciones específicas en áreas verdes y sectores clave. Los trabajos de mantenimiento y despeje de vegetación incluyeron corte de césped y saneamiento en las plazas Paulino Cores, Scalabrini Ortiz, Manuel Cardo y De las Naciones, así como en el perímetro del Museo Ferroportuario.

En paralelo, en el Sector 8 del barrio 30 de Octubre, se sostuvo un operativo especial de poda de árboles de gran porte que presentaban riesgos de interferencia.

Desde Parques y Paseos, explicaron que la planificación de las tareas responde a solicitudes realizadas por los vecinos. El objetivo central de la poda de árboles secos o con ramas de gran volumen radica en despejar las luminarias públicas y el tendido de los servicios de electricidad y cable para prevenir posibles interrupciones.

Asimismo, estas intervenciones integrales ya se han replicado en otros puntos de la ciudad, tales como el barrio LU4 y diversos tramos de la Avenida Kennedy. La iniciativa busca abarcar estratégicamente los espacios de mayor circulación brindando lugares cuidados y seguros.