Fynn lleva al escenario las canciones de un sauce perdido

La artista comodorense presentará “Los Amantes del Sauce” este viernes 23, a las 20, en la Escuela de Arte. Compartirá la noche con Un Futuro Brillante y Alakran Márquez.

Las canciones que Josefina “Fynn” María Luján Ovalle presentará este viernes tienen un lugar de origen compartido. Bajo un sauce al que sentía propio escribió sobre las personas que amó y que alguna vez llevó a conocer ese refugio. El árbol fue talado después del deslizamiento del cerro Hermitte y quedó ligado al nombre de su EP, “Los Amantes del Sauce”, que tendrá su presentación completa en el teatro de la Escuela de Arte.

“Alguien me dijo que cumplió su función de sacar la tristeza y llevársela consigo, lo cual me parece hermoso”, cuenta la compositora a El Patagónico sobre el sauce que le dio nombre a su EP. Esa imagen acompaña un trabajo atravesado por el enamoramiento, la desilusión y el duelo, construido durante varios años de su adolescencia.

El encuentro será el viernes 23 de octubre, a las 20, con la participación de sus amigos de Un Futuro Brillante y de Alakran Márquez, maestro y productor de sus trabajos. Para Fynn, la fecha reúne la emoción de compartir el EP, publicado hace varios meses, y la posibilidad de volver al espacio donde comenzó parte de su formación musical.

“Me pone verdaderamente feliz volver al primer teatro donde me presenté alguna vez, a mis 13 años, y especialmente estar acompañada de Maxi (Lincopil) y Alakran, que los conocí ahí dentro y son pilares fundamentales de mi proyecto hoy en día”.

El proceso del disco comenzó cuando tenía 16 años y avanzó junto con su crecimiento. Durante ese recorrido descartó canciones y conservó aquellas que respondían al concepto que buscaba. La selección terminó reuniendo distintas experiencias afectivas dentro de una atmósfera común.

“Siempre digo que soy muy melancólica y nostálgica a la hora de escribir; todas mis poesías anhelan algo”. Sus composiciones suelen comenzar con fragmentos que anota al azar y recupera cuando una experiencia la marca. También incorpora frases de libros, películas y canciones como recursos que compara con el uso de un sample.

Ese modo de trabajar tuvo sus propios tiempos. Las dos bossa novas del EP demandaron dos años de grabación y son las canciones en las que acumuló más pistas. Cada regreso al material abría una nueva posibilidad de arreglo.

“Siempre que las retomaba se me ocurría algo nuevo”. Para ella, esa elaboración prolongada también se relaciona con lo que cuentan las canciones, vinculadas a un amor que duele y cuya persistencia encuentra una forma musical. “Por eso el tema parece nunca acabar”.

En la construcción del sonido, las voces ocupan un lugar central. Fynn trabaja con ellas para generar atmósferas etéreas, con inspiración en el dream pop y un aporte que considera fundamental de las guitarras de Maxi Lincopil.

El intercambio con Alakran permite desarrollar esas primeras ideas. A veces llegan como melodías tarareadas y grabadas en el celular; otras, escritas en sus cuadernos. Juntos les dan forma a través de acordes y melodías. Con el tiempo, ella también ganó confianza para decidir sobre la instrumentación y explorar nuevas posibilidades.

La relación entre ambos creció junto con ese aprendizaje. A las clases de batería se sumaron la guitarra, el piano, la composición y la producción de sus propias canciones. Fynn recuerda también las tardes de té y los almuerzos después de la escuela como parte de un vínculo que pasó de maestro y alumna a colegas.

“Yo lo quiero y admiro mucho. Siempre le agradezco su sabiduría y acompañamiento”, afirma sobre el músico, que tendrá un lugar especial en la presentación.

Para llevar el repertorio al vivo, la acompañarán David Luna en guitarra y segunda voz; Juan Pablo Zambrano en bajo, sintetizadores y vientos; Maximiliano Lincopil en guitarra eléctrica; y Lucas David en batería y percusiones. Los músicos de Un Futuro Brillante también forman parte de la banda que la acompaña, dentro de una relación que surgió espontáneamente y se fortaleció durante una gira compartida.

El concierto incluirá el EP completo, canciones que todavía permanecen inéditas y material nuevo. La preparación de esa noche también invita a Fynn a escuchar desde otro momento de su vida aquello que escribió años atrás.

“Hay canciones que ya no me representan, pero no me desagradan, porque todas fueron parte de alguna etapa de mi adolescencia y era mi forma de mostrar lo que me pasaba en ese entonces”, reflexiona. La recepción del público agregó otras lecturas a ese recorrido personal. “Me emociona saber que mis palabras interpelan a alguien”.

Frente a la presentación, la ansiedad habitual convive con la nostalgia por todo lo construido junto a sus amigos. Su expectativa es que quienes se acerquen puedan disfrutar del trabajo y llevarse algo de esa experiencia artística.

“Me encantaría que las personas disfruten de mi trabajo y que se nutran de algo artístico”. Después de esta fecha, espera abrir nuevos proyectos y continuar creciendo dentro de la cultura patagónica, a la que define como “realmente preciosa”.

Las reservas para la presentación pueden realizarse al 2975043040 o a través de la cuenta de Instagram @_jfynn.