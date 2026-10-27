Vecinalistas recorrieron el Sistema Acueductos

La actividad informativa incluyó visitas a la Estación de Bombeo Valle Hermoso, la toma de agua del lago y la planta potabilizadora en Sarmiento.

Con el objetivo de informar a la comunidad sobre el funcionamiento de los servicios públicos, el sábado se recorrió la Estación de Bombeo Valle Hermoso, la toma de agua del lago y la planta potabilizadora; estas dos últimas instalaciones ubicadas en la localidad de Sarmiento.

A lo largo del trayecto, los referentes vecinales pudieron conocer las distintas etapas del sistema, su funcionamiento operativo y la magnitud de la infraestructura necesaria para llevar el agua hasta cada uno de los hogares.

Al respecto, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro con los representantes barriales y valoró el resultado de la jornada. “Fue un balance más que positivo; el recorrido permitió dimensionar las distancias y la complejidad de la infraestructura que hace posible el abastecimiento de agua a la ciudad”, señaló.

El titular del Consejo de Administración también destacó el valor de mostrar a la comunidad los aspectos técnicos y operativos que habitualmente no están a la vista de los usuarios. “Más que satisfecho por poder, una vez más, mostrarle a los vecinalistas el lado B del servicio y cómo se opera este sistema”, indicó.

Finalmente, Domizzi subrayó la importancia de sostener el trabajo mancomunado entre el Consejo de Administración de la Cooperativa y los representantes barriales para mejorar el acceso a la información y la atención de los asociados. “Los vecinalistas cumplen un rol fundamental porque son ellos finalmente quienes llevan de primera mano después la información a cada uno de los barrios y a las vecinales. Y también son ellos quienes llevan adelante la gestión de reclamos, que finalmente nos permiten tener una mejor comunicación con toda la comunidad”, valoró.

La visita al sistema de acueductos constituyó un espacio de intercambio y participación comunitaria que permitió a los representantes barriales conocer de primera mano la infraestructura y el trabajo operativo que requiere el abastecimiento de agua a Comodoro Rivadavia.

La actividad contó con la participación de las siguientes vecinales, comisiones de vecinos y organizaciones civiles: Centenario, Manantial Rosales, Próspero Palazzo, Bella Vista Norte, Comisión de Vecinos COMIPA, Ex-Radio Estación YPF Zona de Chacras y barrio, Fracción 14, Km. 17, 9 de Julio, Abel Amaya, Moure, Balcón del Paraíso, Bella Vista Sur, Centro, Las Flores, Comisión de Vecinos del Macizo 44, Los Bretes, Máximo Abásolo, Isidro Labrador, Km. 18, Gobernador Fontana, Don Bosco, Astra, Caleta Córdova, René Favaloro, Padre Corti, Rodríguez Peña, Juan XXIII, La Floresta, Malvinas Argentinas y Stella Maris. También participaron representantes del Centro de Jubilados de la UOCRA.