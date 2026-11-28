El hecho ocurrió en el sector de Solares del Marqués. Al encenderse la luz de una cámara de vigilancia debieron huir.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre en el sector de Solares del Marqués, en Rada Tilly. Delincuentes sustrajeron un cuatriciclo y también intentaron llevarse una motocicleta que se encontraba estacionada en el mismo lugar, aunque finalmente desistieron.

Según informaron vecinos y damnificados a través de publicaciones difundidas en redes sociales, el episodio ocurrió alrededor de las 4:00. En esas circunstancias, los autores lograron apoderarse de un cuatriciclo Yamaha de color azul y escaparon del lugar.

Además, intentaron sustraer una motocicleta Honda de color blanco, pero no pudieron concretar el robo. El rodado tenía colocado un candado de seguridad y, cuando intentaban llevárselo, se encendió la luz de una cámara de vigilancia, situación que habría motivado a los delincuentes a abandonar el intento.

Tras lo ocurrido, los propietarios y vecinos solicitaron la colaboración de la comunidad de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia para obtener información que permita localizar el cuatriciclo.

Quienes puedan aportar datos sobre el vehículo, movimientos sospechosos o registros de cámaras de seguridad de la zona pueden comunicarse con la Comisaría de Rada Tilly o dar aviso a las autoridades policiales.