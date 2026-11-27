El periodista explicó que tuvo "un problema" y por eso no salió la columna. Pero Longobardi la consiguió y la leyó.

Marcelo Longobardi denunció que el diario Clarín no publicó este viernes la columna semanal de Marcelo Bonelli por presiones del gobierno de Javier Milei.

"Ocurrió algo que es muy grave porque la habitual columna de Bonelli publicada hace muchos años religiosamente todos los viernes sobre economía, no se ha publicado hoy. El artículo estaba listo para ser publicado, estaba editado", contó Longobardi en su canal de streaming.

Longobardi dijo que el artículo iba a publicarse en la página 20, pero fue reemplazado por otro. El periodista contaba con una copia del diseño de la página con el artículo listo para imprimir, pero que no apareció a la luz.

"Sospecho que debe haber habido presiones severas de parte del gobierno del presidente Milei para que Clarín levante la columna de Bonelli", planteó el periodista, que recordó los ataques constantes de Milei a Bonelli a quien en otras cosas llamó "mierda humana".

Longobardi también mostró que la nota sí estuvo publicada un breve tiempo en la web de Clarín. El link de la publicación aparece en Google, pero al ingresar aparece el mensaje "¡OOOPSSS! El contenido que buscás no se encuentra disponible".

De todos modos, Longobardi tenía una copia del artículo completo de Bonelli y lo leyó en su programa. La columna también fue rescatada por el sitio Tribuna de Periodistas y puede leerse allí.

Bonelli le respondió un mensaje a Longobardi y le dijo que tuvo un problema y no pudo escribir su columna semanal. "Yo lo entiendo realmente a Marcelo, es un gran tipo y un gran periodista, pero no parecen ser así las cosas porque el artículo estaba editado, estaba listo para ser publicado", lamentó Longobardi.

En la columna que no se publicó, Bonelli hace un repaso de la semana de tensión en el mercado cambiario, con las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda por parte del gobierno, la feroz intervención de Caputo para frenar los dólares financieros y las versiones sobre la salida de Toto.

Bonelli también menciona algunas tensiones entre Caputo y el propio Milei, la pelea con Sturzenegger y también con Karina y el ala política. Habla, además, de la fallida jugada del canciller de salir a negar la renuncia de Toto: "Quirno no es profesional. Solo intenta adular a los hermanos Milei y embarró la cancha".

Sobre el final también revela información muy delicada sobre la pelea detrás del cambio en la cúpula del PAMI. Bonelli dice que ese cambio es resultado de la pelea de Santiago Caputo con Mario y Rodrigo Lugones, su ex socio.

Longobardi advirtió en su programa sobre la gravedad de este tipo de casos de censura, y recordó que él mismo los sufrió. "Es una responsabilidad muy grave de un gobierno intolerante, que está pasando de los dichos a los hechos. Porque hasta ahora hemos visto básicamente dichos, agresiones, insultos, trolleo, etc. Ahora estamos en el plano de los hechos", señaló.

Recordó su propio despido en 2024 de Radio Rivadavia "producto de Milei", pero sostuvo que el caso de Bonelli "es probablemente el más grave durante el gobierno de Milei en materia de libertad de expresión". El episodio recuerda otros casos históricos de censura directa del gobierno de turno contra periodistas en particular, como el de Liliana López Foresi durante el gobierno de Carlos Menem cuando la sacaron del aire en Canal 13, o el de la censura de Néstor Kirchner y Alberto Fernández al periodista Julio Nudler de Página 12.

Fuente: LPO