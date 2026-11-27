Fue en Chaco y se trata de Romildo Lavia Rachz, quien volvía de una cobertura en Miraflores el domingo a la madrugada.

Detienen a un periodista: lo acusan de atropellar y matar a un policía y luego culpar a otra persona

Un periodista de Chaco se encuentra detenido acusado de atropellar y matar a un policía durante un control vial y luego culpar a otro conductor para no ser investigado. Otra persona estuvo presa por error.

El hecho ocurrió el domingo pasado a las 4.45 en la ruta provincial 9, cerca de la localidad de Juan José Castelli. Según las primeras informaciones, el periodista de Panorama Interior Romildo Lavia Rachz volvía de realizar una cobertura por el Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable (en Miraflores) a bordo de su camioneta blanca cuando fue interceptado para un control policial. Fue entonces que, de acuerdo con la investigación, no frenó ante el aviso sino que siguió de largo y atropelló al sargento primero Juan José Sandoval. El agente murió horas después producto de sus heridas en el Hospital Bicentenario.

De acuerdo a lo que publicó el medio Diario Chaco, un patrullero persiguió a la Toyota Hilux blanca que el periodista manejaba cerca del Frigorífico Municipal de Castelli. Cuando lo pararon, se acercaron al vehículo ante la consulta sobre el siniestro, Lavia Rachz dijo: “Fue una Amarok blanca”.

Tras ello, de acuerdo con el relato de uno de los policías, comunicaron esa información por radio al resto de los móviles y el periodista se fue a su casa. En ese contexto, el dueño de una Amarok blanca que se encontraba por la zona, Hugo Javier Labat, de 33 años, fue arrestado, acusado de haber atropellado a Sandoval. En aquel procedimiento, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,47 gramos de alcohol en sangre cuando rige alcohol cero al volante según la ley vigente. Labat siempre negó los hechos.

En tanto, cuando las autoridades tomaron testimonio a las personas que regresaban del festival para recabar datos, encontraron que varios declararon haber visto a una Hilux blanca desplazándose a alta velocidad, seguida minutos después por un patrullero. Además, se analizaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el paso de los vehículos.

A partir de esto, y luego de las pericias a su camioneta que arrojó que tenía pedazos de un cono de tránsito, el martes Lavia Rachz fue detenido por homicidio culposo agravado por la fuga y se le secuestró su teléfono celular para un peritaje; fue trasladado a la Comisaría Primera de Castelli.

En una primera instancia, el periodista se negó a declarar y su abogado, Miguel Alejandro Lukach, pidió la libertad provisoria con el argumento de que hasta el momento sólo hay “indicios” de su participación en el crimen y no una comprobación. Labat, por su parte, fue liberado el miércoles.

El periodista, ganador de seis Martín Fierro Federal en octubre, se encontraba la noche del sábado pasado en el Festival Chacarera del Monte Impenetrable. Realizaba la cobertura para Panorama Interior, medio radicado en Juan José Castelli.

Esa noche entrevistó al gobernador de la provincia, Leandro Zdero, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico. Se quedó hasta que concluyeron los festejos y cenó allí.