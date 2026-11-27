Luego de casi veinte días, la justicia estadounidense otorgó el jueves la libertad para los dos acróbatas argentinos, quienes habían sido detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a principios de este mes, y desde entonces permanecían encarcelados en diferentes centros.

Agustín Baccega, de 42 años, debió pagar una fianza de 10.000 dólares, mientras que su pareja -Gustavo Romanello, de 34- abonó 5.000 para recuperar su libertad. Ambos habían sido retenidos el pasado 7 de noviembre cuando se trasladaban desde Orlando a Phoenix para asistir al funeral de un amigo.

Sin embargo, y pese a haber recuperado la libertad, por el momento no pueden salir de Estados Unidos y deberán comparecer ante un juez cada vez que sea convocados.

Romanello y Baccega trabajan como acróbatas y profesores, con trayectoria en parques temáticos y espectáculos. Durante más de seis años enseñaron y entrenaron a artistas en Orlando y Arizona, y aseguran tener toda la documentación en regla para residir legalmente en Estados Unidos.

En tanto, amigos y allegados hicieron una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos jurídicos y contratar abogados para afrontar el proceso.

NA