Newbery-Diadema y Sarmiento-Laprida se miden este domingo a las 16. Rada Tilly-Huracán va a las 17. El miércoles completan CAI-General Saavedra.

Se inician los cuartos de final del torneo Clausura Zonal A

Este domingo se jugarán tres partidos correspondientes a los cuartos de final del torneo Clausura Zonal A “José ‘Portu’ Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Deportivo Sarmiento, que fue el mejor de la fase regular de la Zona “A”, se las verá en el “Pampa Zaldúa” con Laprida, que ocupó el cuarto lugar en la “B”.

Por su parte, Jorge Newbery, que fue segundo en la “B” recibirá en La Madriguera a Argentinos Diadema, que culminó tercero en la “A”.

Y en el restante duelo, Rada Tilly, que terminó como escolta de la “A”, se las verá con Huracán, que finalizó tercero en el grupo “B”.

Quedará pendiente el partido entre Comisión de Actividades Infantiles -primero del “B”- y General Saavedra, que fue cuarto en la zona “A”.

Este partido se jugará el miércoles en horario y campo de juego a confirmar.

Cabe destacar que en caso de registrarse un empate al término de los 90’ reglamentarios, los semifinalistas se definirán en los penales.

Programa de cuartos de final

DOMINGO 29

- Jorge Newbery vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Carlos Flores y Brandon Olivera.

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.

- Deportivo Sarmiento vs Laprida.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Gastón Cejas y Marcelo Coca.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

Hora: 16.

- Rada Tilly vs Huracán.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Lucas Bres y Luis Fimiani

Cancha: Rada Tilly.

Hora: 17.

MIERCOLES 2

- CAI vs General Saavedra.