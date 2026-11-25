Igualaron 1-1 en el partido que completó la última fecha de la etapa regular del torneo Clausura Zonal A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

La Comisión de Actividades Infantiles igualó este miércoles de visitante 1-1 ante Unión San Martín Azcuénaga en el partido que marcó el cierre de la fase regular del torneo Clausura Zonal A “José ‘Portu’ Guerreiro”, que organiza la Liga de -Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco “patricio” se puso en ventaja con un gol de Mirko Mansilla a los 31’ del segundo tiempo, pero el “Azzurro” lo empató en tiempo de descuento por intermedio de Joaquín Mardones (46’).

Con ese resultado, el “Azzurro” terminó en lo más alto de la zona “B”, mientras que para USMA fue su último partido en la actual temporada de la categoría A, ya que en 2027 deberá jugar en el Ascenso, junto con Deportivo Portugués, quien fue el primer equipo que bajó a la división B.

De esa manera, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Deportivo Sarmiento-Laprida; Rada Tilly-Huracán; Jorge Newbery-Argentinos Diadema y CAI-General Saavedra.

Por otra parte, en el partido de Reserva, la CAI se impuso por 4-1 con dos goles de Lionel Crespo, uno de Sahir Navarrete y otro de Alex Díaz Gudiño. El tanto del elenco local lo anotó Lautaro Mateeff, quien había abierto el marcador.

Panorama de la 10ª fecha (última)

DOMINGO 22

Zona “A”

- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.

LUNES 23

Zona “B”

- Huracán 3 / Petroquímica 1.

Zona “A”

- Rada Tilly 2 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 25

Zona “B”

- USMA 1 / CAI 1.