Volvió a hacer historia en Concordia, Entre Ríos. El joven comodorense ganó la medalla de oro en la categoría hasta 60kg. por segundo año consecutivo. Además, se destacaron Samuel Solís y Tiziano Ramos en Sub-17.

Los pesistas principales de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Comodoro Rivadavia cerraron su año calendario con una destacada participación en el Campeonato Nacional FAP (Federación Argentina de Pesas) que se está disputando en Concordia (Entre Ríos).

Se trata de los atletas federados Pablo Tahir, Tiziano Ramos y Samuel Solís, a las ordenes de la entrenadora Cinthia Cádiz, quien también compitió en Mayores.

Cinthia Cádiz (49kg) logró el cuarto lugar en categoría Absoluta totalizando 120 kilogramos (50kg. de arranque y 70kg. de envión) en tanto que Solís y Ramos destacaron en Sub-17.

Con ambos en categoría 65kg., Tiziano Ramos (70kg. de arranque y 94kg de envión) metió el tercer mejor registro en envión, mientras que Solís hizo la tercer mejor marca en arranque y logró el podio en la sumatoria (76kg de arranque y 91kg de envión) con 167 kilogramos.

La frutilla del postre fue la performance del Sub-20 Pablo Tahir, quien derrotó a su máximo rival, el bonaerense Ramiro Palumbo por apenas un kilogramo en el total. Palumbo levantó un total de 231 kilogramos (104 arranque y 127 envión); Tahir había levantado 105 kilogramos de arranque y consiguió en el último intento los 127 kilogramos de envión que le dieron la victoria, totalizando 232 kilogramos para llevarse el bicampeonato Sub-20 y Absoluto de la categoría.

Tanto Tahir como Solís y Ramos son referentes principales para otros integrantes más jóvenes de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas, la cual funciona en el Departamento Metodológico del Ente Comodoro Deportes, ubicado en el Gimnasio Municipal Nº1.

“La verdad que ayer fue un día super intenso y agotador para nosotros. Parece repetitivo pero lo que hace Pablo es espectacular. Salió bicampeón nacional, no es fácil lo que estamos haciendo. Es historia para el levantamiento olímpico de pesas de la provincia y de la ciudad obviamente”, comentó desde Concordia la entrenadora Cinthia Cadiz.

“Es el mejor pesista que ha tenido nuestra provincia y nuestra ciudad. Hoy es el mejor y cuando pasen los años se recordará porque está marcando un camino. Tiene muchísimo potencial todavía, pero ayer le ganó al chico de Buenos Aires por un kilo y salió campeón nacional por segundo año consecutivo”, explicó.

“Nos acompañó toda la familia, mi familia, la familia de los chicos, así que estuvimos acá en equipo. Estamos felices, estuvo espectacular. Después competí yo, la verdad que con la adrenalina que tenía ni siquiera pude entrar en calor. Era una tanda tras otra. Podría haberlo hecho mejor, pero fue lo que pude hacer. Después fueron los Sub-17 que estuvieron bien, salieron terceros, tienen mucho para mejorar. Son grandes atletas, por segundo año consecutivo se suben al podio en un Nacional, así que la rompieron toda. Era quizás lo medalla a buscar, porque la plata nos quedó lejos, así que tienen que estar muy contentos, porque no es fácil lo que lograron”, agregó Cádiz.