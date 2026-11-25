La temporada empieza a mostrar tendencias con varios nombres instalados entre los líderes. Cisneros sobresale por su impacto integral, Lezcano encabeza la tabla de anotadores, Corum domina los rebotes y Rolfi marca el ritmo entre los asistidores.

La Liga Nacional avanza con equipos que acumulan entre seis y trece presentaciones. La muestra aún es corta, pero ya alcanza para empezar a identificar tendencias, rendimientos que se sostienen y jugadores que están dejando una marca importante en el arranque de la temporada.

Los números también permiten ir un poco más allá de quién anota más. Hay figuras que aparecen en diferentes categorías, otras que sostienen buena parte de la producción de sus equipos y algunas cuyo impacto individual coincide directamente con los mejores registros de la tabla.

CISNEROS, IMPACTO

POR TODOS LADOS

Si hay un nombre que resume esa combinación es el de Anyelo Cisneros. El jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia lidera la LNB en valoración con 23,2 créditos por partido, es segundo entre los anotadores con 17,4 puntos y también aparece entre los mejores recuperadores, con 2 robos por encuentro.

Su producción encuentra además respaldo en el funcionamiento colectivo. Gimnasia ocupa el cuarto puesto de la tabla con 10 victorias en 13 partidos y un 76,9% de efectividad, uno de los mejores registros de la LNB.

Detrás de Cisneros en valoración aparecen Francisco Cáffaro (22,3) y Gastón Whelan (20,4). Dos situaciones diferentes: Boca disputó nueve encuentros y presenta un registro de 5-4, mientras que Instituto se mantiene tercero con ocho triunfos y dos derrotas.

El cuarto lugar es para Agustín Pérez Tapia (18,2), una de las principales piezas del líder Peñarol, que comenzó la temporada con siete victorias en ocho partidos. Emiliano Lezcano completa los cinco primeros con 17,9.

LEZCANO ENCABEZA UNA

CARRERA MUY APRETADA

La lucha por ser el máximo anotador presenta diferencias mínimas. El ‘Tucu’ lidera con 17,5 puntos por partido, seguido muy de cerca por Cisneros y Pérez Tapia, ambos con 17,4. Nicolás Romano aparece con 17,2 y Austin Wrighten completa el grupo de los cinco mejores con 16,8.

Lo particular es que Lezcano sostiene esos números en un Ferro que todavía busca regularidad. El conjunto de Caballito presenta un registro de 3-7 y ocupa el 16º puesto, pero su escolta no solo lidera la competencia en puntos: también está quinto en valoración.

Muy diferente es el contexto de Pérez Tapia. Sus números forman parte del gran inicio de Peñarol, líder con un registro de 7-1 y un 87,5% de triunfos. Es uno de los casos en los que rendimiento individual y resultado colectivo van claramente de la mano.

CORUM CONTROLA LOS TABLEROS

En rebotes, la diferencia es más marcada. Andrew Corum es el único jugador de la competencia que supera la barrera de los diez por encuentro, con 10,3. Detrás aparece Carlos Rivero con 8,8, Sebastián Lugo con 8,5 y luego Elián Centeno y Josh Ferguson, ambos con 8,2.

Corum representa uno de los principales puntos de apoyo de Olímpico, que hasta el momento presenta un registro de cuatro victorias y cinco derrotas.

Dentro del rebote también aparece otro dato interesante. Iván Basualdo y Ferguson lideran los rebotes ofensivos con 3,1 por encuentro, una estadística que habla de segundas oportunidades y presencia física cerca del aro. Francisco Cáffaro los sigue con 2,9.

UNA CARRERA ABIERTA

ENTRE LOS BASES

Si hay una categoría pareja es la de asistencias. Fortunato Rolfi lidera con 5,8 por partido, pero Lucas Pérez aparece inmediatamente detrás con 5,6 y Andrés Jaime completa el podio con 5,4. José Vildoza ocupa el cuarto lugar con 4,4, mientras que Jano Martínez aparece quinto con 4,2.

La producción de Jaime también se conecta con el gran presente de Peñarol. En cambio, Rolfi aparece como una de las piezas destacadas de un Independiente que recién lleva seis encuentros y que todavía tiene mucho calendario por delante para definir su lugar en la LNB.

BRYAN CARABALI PONE UN

CERROJO CERCA DEL ARO

Más allá de las cuatro estadísticas tradicionales, hay otro liderazgo difícil de pasar por alto. Bryan Carabalí promedia 2,8 tapas por partido, una cifra que lo instala como la principal referencia defensiva de la competencia cerca del aro.

El interno de Atenas marca una diferencia considerable respecto de sus perseguidores y suma otro argumento a su impacto defensivo en un Griego que presenta un registro equilibrado de cinco victorias y cinco derrotas.

En recuperaciones, el liderazgo está compartido por Alexis Elsener y Lucas Andújar, con 2,2 robos por juego. Cisneros vuelve a aparecer cerca de la cima con 2, confirmando la diversidad de su producción.

LOS NUMEROS TAMBIEN

EXPLICAN LA TABLA

El cruce entre estadísticas individuales y posiciones permite encontrar diferentes modelos. Peñarol lidera con 7-1 y tiene a Pérez Tapia entre los mejores anotadores y jugadores en valoración, además de Andrés Jaime entre los líderes en asistencias.

Instituto, tercero con 8-2, tiene a Whelan entre los tres mejores en valoración. Gimnasia, cuarto con 10-3, cuenta con el jugador de mayor valoración de toda la competencia en Cisneros.

Pero quizás el caso más interesante sea Quimsa. La Fusión ocupa el segundo puesto con nueve victorias en once partidos y un 81,8% de efectividad sin tener ningún jugador entre los cinco primeros en puntos, rebotes, asistencias o valoración. Su inicio refleja una producción mucho más repartida y menos dependiente de una figura estadísticamente dominante.

Del otro lado aparece Ferro. Lezcano es el máximo anotador de la competencia y uno de los cinco jugadores con mejor valoración, aunque el equipo tiene un registro inicial que no es el esperado para un plantel que supo competir hasta el final la temporada pasada.

Todavía queda mucho camino. Pero las primeras tendencias ya están sobre la mesa: Cisneros aparece como el jugador más completo del arranque, Lezcano domina el goleo, Corum manda en los tableros, Rolfi conduce la carrera de los asistidores y Carabalí empieza a construir una diferencia importante desde la protección del aro.

Fuente y foto: Liga Nacional de Básquetbol.