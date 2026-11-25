Juega este jueves a las 18 ante San Lorenzo por la primera fecha del Tercer Tour que se desarrollará hasta el domingo en Rosario.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia se medirá este jueves ante San Lorenzo en uno de los partidos que se jugarán por el 3º Tour de la Superliga Argentina.

El partido, que se disputará en el Estadio Invencible de Rosario, provincia de Santa Fe, dará comienzo a las 18 y como el resto de la programación, se televisará por Fox Sports, y también se podrá ver a través de YouTube por el Canal Vóley ACLAV.

El equipo, que dirige el cordobés Lisandro Luppo, marcha en el cuarto puesto de la tabla con tres victorias e igual número de derrotas, luego de haber jugado los dos primeros tours (Tucumán y Morón).

Por su parte, el “Ciclón” se ubica en el último lugar con solo una victoria y lleva cinco caídas.

De esa manera, el elenco chubutense buscará una nueva victoria que le permita seguir entre los primeros cinco de la competencia.

Luego de este partido, Waiwen volverá a presentarse este sábado desde las 15 con Monteros de Tucumán, mientras que el domingo, a las 11, se las verá con el UPCN San Juan, quien es uno de los invictos que queda en el certamen, destacando que el otro es Ciudad Vóley de Buenos Aires.

La jornada de este jueves arrancará a las 11 con el duelo entre River Plate y UPCN San Juan, el actual monarca que tiene la competencia del nivel máximo del vóleibol argentino.

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Programa del 3º Tour – Estadio Invencible - Rosario

JUEVES 26

11:00 River Plate vs UPCN San Juan.

15:00 Ferro Carril Oeste vs Ciudad Vóley.

18:00 Waiwen Vóley vs San Lorenzo.

21:00 Sonder Rosario vs Boca Juniors.

VIERNES 27

15:00 Vélez Sarsfield vs River Plate.

18:00 Boca Juniors vs Monteros Vóley.

21:00 Ciudad Vóley vs UPCN San Juan.

SABADO 28

11:00 San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste.

15:00 Waiwen Vóley vs Monteros Vóley.

18:00 River Plate vs Boca Juniors.

21:00 Vélez Sarsfield vs Sonder Rosario.

DOMINGO 29

11:00 Waiwen Vóley vs UPCN San Juan.

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley.

18:00 Vélez Sarsfield vs Ferro Carril Oeste.

21:00 Sonder Rosario vs Ciudad Vóley.