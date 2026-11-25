La Selección Argentina juvenil igualó 3-3 con Dinamarca y clasificó en el segundo puesto del Grupo “C” de la Copa del Mundo que se juega en Qatar.

La Sub 17 empató y clasificó a los 16avos de final del Mundial

En un partido apasionante, la Selección Argentina Sub-17 empató 3-3 ante Dinamarca y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.

El partido, que se jugó en el Aspire Zone de Al Rayyan, tuvo el arbitraje de Asker Nadjafaliev de Uzbekistán.

En un primer tiempo peleado, la Albiceleste tuvo momentos donde se impuso con la posesión de la pelota, generando varias aproximaciones que no llegaron a lastimar. Sin embargo, a los 36 minutos, el árbitro del encuentro sancionó un agarrón dentro del área, pese al pedido de revisión del cuerpo técnico argentino, y Noah Madsen cambió penal por gol.

Sobre el final de la primera mitad, un remate de Kerim Sejdic que parecía estar controlado se terminó desviando en Ekene Chulwuani y puso el 0-2 antes de irse al vestuario.

Pese a los dos golpes, Argentina no bajó los brazos. El equipo de Diego Placente salió con todo en el segundo tiempo y logró descontar a los 13 minutos: tras una buena jugada colectiva por el sector izquierdo, Giovanni Baroni recibió el centro atrás y definió para descontar.

El empate llegó tres minutos después, en los pies de Juan Cruz Policella con un excelente remate cruzado que se metió contra el palo derecho del arquero.

Los de Placente no sacaron el pie del acelerador y fueron por más. Por eso, Alan Alcaraz vio el hueco y, con un tremendo disparo de larga distancia, dio vuelta el partido 3-2.

El encuentro fue apasionante de principio a fin. Por eso, Argentina debió sufrir hasta el final. Tras una buena jugada desde la derecha, Omran Khatar apareció para igualar el encuentro.

Fue empate 3-3 para la Albiceleste que finalizó segunda en su grupo y obtuvo así el pase a los 16avos del Mundial Sub 17.