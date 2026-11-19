La selección argentina juvenil de fútbol perdió este jueves 2-0 ante Australia por el Grupo C. El domingo buscará la recuperación ante Mozambique.

Tras meses de preparación luego de conseguir la clasificación en Paraguay, Argentina debutó este jueves al mediodía en el Mundial Sub 17 de fútbol ante Australia en el Aspire Zone de Al Rayyan en Doha, Qatar. Aunque intentó encontrar el gol, sobre todo durante la primera etapa del encuentro, el conjunto dirigido por Diego Placente cayó 0-2 debido a un gol en contra de Alvaro Güich y el tanto del triunfo convertido por Akol Akon, ambos en el complemento.

Tras el debut, el equipo nacional se medirá con Mozambique, el domingo 22 a las 12:30, y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca, el miércoles 25, también a las 12:30.

El certamen cuenta con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, la competencia se desarrollará bajo el formato de eliminación directa. Al igual que en la edición 2025, los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la gran final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

La Copa del Mundo es transmitida por TyC Sports y DSports.