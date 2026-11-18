En el combate de fondo, que se llevó a cabo en el Gimnasio municipal 1, el joven Malco Onieva derrotó al truncadense Jorge Burgos.

Con un gran acompañamiento de público y gran cantidad de peleas, el pasado sábado tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº1 la velada de kickboxing organizada por el Team Antileo, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

La gran cartelera amateur de diversas categorías se extendió toda la tarde y por la noche fue el turno de la velada de selecciones amateurs, donde un selectivo comodorense se enfrentó a peleadores de la región. Se trató de luchadores locales del Team Dalgan, Team Mayorga, Team Mellado, Team Seron, Team Rivas, Team Diablillo, Team Warriors, Team Poveda y Team Antileo.

La selección comodorense ganó nueve de un total de catorce peleas, destacando el triunfo del comodorense Malco Onieva en fallo unánime ante el truncadense Jorge Burgos. También salieron victoriosos los locales Gerónimo González, Viviana Olivar, Valentín Manrique, Leonardo Meza, Bautista Gómez, Lola Antileo, Joaquín Vásquez y Jonathan Uribe.

“Fue una gran jornada que se vivió en el Municipal Nº1. Fue la primera selección de comodoro amateur de kickboxing, enfrentando a la selección regional. Muchas peleas, destacar a Lola Antileo, Viviana Olivar y la campeona infantil Keila Cárdenas. La rama femenina también dejó muy bien representado a Comodoro”, comentó el organizador Marcos Antileo.

“Agradecemos al Ente Comodoro Deportes, a Almacén Multigringo, Fundación del Golfo, Vecinal Juan XXIII, IPhone Store, Inmobiliaria Puerto Madero, Coffee Root, Shopping del Sur, Iron Truck y RCM Construcciones. Gracias a todos por apoyarnos y confiar en nuestro trabajo. La gente nos acompañó así que siempre agradecido. Somos muchos trabajando atrás de todo esto, así que agradecido también a la familia y todo el Team Antileo que lo hace posible”, destacó Antileo.