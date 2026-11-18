Logró la medalla de oro en lo que fue la última fecha del Torneo Nacional Clausura que se hizo en Buenos Aires y quedó de nuevo como número 1 del ránking nacional en la categoría Kumite sub 21 -75 kilogramos.

Franco Moroncini otra vez en lo más alto del karate argentino

El equipo de competencia de la Escuela de Karate-Do Itosu kai compitió en la 24º edición del Torneo Clausura que se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La última fecha del Circuito Nacional Oficial 2026 fue organizada por la Federación Metropolitana de Karate y fiscalizada por la Federación Argentina de Karate (FAK).

Franco Moroncini brilló al obtener la medalla de oro en la categoría Kumite masculino sub 21 (18 a 20 años) -75 kilogramos, quedando con este logro nuevamente como el número 1 de Argentina.

Por su parte, Leonardo Moroncini, Constantino Bufi y German Paredes se colgaron la medalla de plata. Mientras que, Victoria Gallardo, Melina Yapura y Matías Iglesias alcanzaron la presea de bronce. También participaron Guadalupe Diz y Bautista Alloi.

“Se disputó la última fecha del exigente e importante circuito nacional de competencia del karate oficial argentino. El equipo Chubutense se nutrió de competidores del karate Itosu de nuestra ciudad y los logros fueron muy satisfactorios”, comenzó Daniel Moroncini.

“Obtener siete medallas en categoría ránking de selección fue suficiente para lograr el objetivo trazado por los profesores. Lograron posicionar nuevamente al karate comodorense y chubutense en los podios nacionales”, agregó.

A su vez, Moroncini afirmó que “este fue el cierre de un intenso año competitivo para la Escuela Itosu, donde se participó en cinco fechas de torneos Nacionales, un Patagónico, un Provincial y los Juegos Evita”.

Y remarcó que “logramos cumplir objetivos individuales y de escuela, pero sobre todo mantuvimos un constante compromiso de crecimiento y presencia del karate chubutense en todo el territorio nacional”.

“Agradecemos el apoyo de Hernán Martínez y su gran equipo de Comodoro Deportes para hacer posible acortar distancias y nivelar condiciones competitivas”, finalizó.