Fue en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3 donde se desarrolló durante tres días el Torneo Patagónico.

En la cancha principal del Club Ingeniero Luis A. Huergo de Comodoro Rivadavia, durante tres días, se realizó el Torneo Patagónico de Goalball. El certamen contó con la presencia de cinco equipos de Chubut y Río Negro y otorgó dos plazas para la Liga Argentina del deporte para personas con discapacidad visual.

La Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad Visual (AANOVI) de General Roca se consagró campeón de la competencia, ya que venció en la final a Guanacos de Comodoro Rivadavia y ambos clasificaron a la instancia nacional. También jugaron Ballenatos Azules, Ballenatos Blancos (Puerto Madryn) y Huemules (Comodoro).

Silvia Rivitti, integrante de la Asociación de Referees de Goalball de Argentina (ARGA), contó que “este torneo se disputa una vez al año en la Patagonia y contamos con equipos de Río Negro y Chubut, en este caso de Comodoro y Puerto Madryn. Esta competencia corresponde a la Liga Argentina de Goalball y es la que nuclea a muchos equipos de Argentina que lo practican de manera competitiva”.

Y añadió que “en este caso nos reunimos en la Patagonia para después clasificar a una fecha a nivel nacional con equipos de todas las regiones. Este torneo sirvió como clasificatorio para esa fecha”.

“Nos reunimos una vez al año y es una fiesta para los deportistas, es un encuentro y un espacio formativo para los profes, los técnicos, los árbitros y los jugadores. Se vive como una fiesta y como un encuentro en donde se producen muchas cosas que significan un montón para las personas con discapacidad visual”, sentenció Rivitti.

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PANORAMA

Huemules 5-12 Guanacos

Ballenatos Azules 3-13 Ballenatos Blancos

Ballenatos Blancos 7-5 Guanacos

Ballenatos Azules 0-10 AANOVI

Ballenatos Blancos 12-11 Huemules

AANOVI 12-2 Guanacos

Ballenatos Azules 1-11 Huemules

AANOVI 9-5 Ballenatos Blancos

Ballenatos Azules 4-14 Guanacos

Huemules 2-11 AANOVI

SEMIFINALES

AANOVI 11-5 Huemules

Ballenatos Blancos 7-17 Guanacos

TERCER Y CUARTO PUESTO

Huemules 2-8 Ballenatos Blancos

FINAL

AANOVI 11-1 Guanacos