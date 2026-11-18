Guillermo Bratovich, Juan Carlos Rodríguez y Miguel Prat estarán en la Final Nacional de la modalidad Campo, que se disputará este sábado y domingo en el Paseo Los Sauces.

El Club Tiro con Arco Petroquímica de Comodoro Rivadavia volverá a competir en la elite nacional de la disciplina. Este sábado 21 y domingo 22, el Paseo Los Sauces de la ciudad de La Rioja será escenario de la Final Nacional de la modalidad Campo de Tiro con Arco, una de las competencias más importantes del calendario nacional para esa especialidad, y allí la entidad verdolaga tendrá tres representantes.

La delegación estará integrada por Guillermo Bratovich, quien competirá en la categoría Compuesto +50, y por Juan Carlos Rodríguez y Miguel Prat, que lo harán en Tradicional Masculino.

Los tres deportistas lograron su clasificación a esta instancia a través de su desempeño en el ránking anual, que les permitió obtener la homologación necesaria para participar de esta gran final. No se trata, entonces, de una invitación circunstancial ya que el pasaporte a La Rioja se ganó torneo por torneo, a lo largo de toda la temporada.

UN AÑO DE TRABAJO SOSTENIDO

La presencia de Petroquímica en esta competencia es parte de un trabajo sostenido a lo largo del año, con una participación constante en los distintos torneos del calendario nacional. Ese recorrido demostró un importante crecimiento deportivo y un nivel competitivo que posiciona al club entre los representantes destacados de esta disciplina en el país.

De este modo, la institución cerrará un año formidable en lo deportivo con su representación en la Final Nacional de Tiro con Arco en La Rioja.

Cabe destacar que hace apenas algunas semanas arqueros de la institución participaron también de la Final Nacional de la modalidad 3D, realizada en la ciudad de La Plata, obteniendo muy buenos resultados. Dos finales nacionales en pocas semanas confirman la regularidad que el club viene construyendo en el plano federal.

Más allá de los logros deportivos, desde el club destacan y agradecen especialmente el apoyo incondicional de la institución y de las familias de los arqueros, así como el acompañamiento de Comodoro Deportes junto a su presidente Hernán Martínez.

En paralelo a la participación en las competencias nacionales, el club se encuentra finalizando una nueva escuela de iniciación a la arquería, una propuesta que permitió que nuevos arqueros se incorporen a la actividad.

La capacitación está a cargo de Natalia Scatton y Ariel Rivas, instructores y arqueros de la institución. Además, desde hace un par de meses es Ariel quien lleva adelante la importante tarea de formación y acompañamiento al arquero, donde ya se pueden ver los notables resultados.

Desde Petroquímica expresan su enorme satisfacción y orgullo por la participación alcanzada y por la cantidad de arqueros que se capacitaron durante el año. Este crecimiento representa un paso muy importante para la disciplina, que permite seguir sumando participantes, y proyectar un futuro venturoso del tiro con arco en la ciudad.

Mientras tanto, Bratovich, Rodríguez y Prat alistan sus arcos para competir en el Paseo Los Sauces, buscando dejar bien alto el tiro con arco de Comodoro Rivadavia.