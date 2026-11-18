Tras la victoria 7-0 ante Costa Rica, una nueva estadística quedó sellada para la rica historia de la Selección Argentina de fútbol. En esta ocasión, le tocó a Emiliano "Dibu" Martínez, quien en la noche de este martes volvió a ser titular tras su ausencia en la derrota frente a Uruguay en la Bombonera.
El futbolista que actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra logró alcanzar el récord de Sergio Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia del seleccionado nacional, con 47. De esta forma, queda a las puertas del liderazgo en solitario del podio que enorgullece a los guardametas nacionales.
Emiliano Martínez se encuentra empatado con "Chiquito" Romero al tener la misma cantidad de arcos en cero, pero hay una diferencia, ya que Martínez debutó bajo los tres palos de la Mayor en junio de 2021 y tiene 71 encuentros disputados, contra los 96 del subcampeón del Mundo en Brasil 2014. Esto representa un 65,71% de vallas invictas, contra el 48,96% de su antecesor en el arco argentino. Por otra parte, el podio lo completa Roberto Abbondanzieri (integrante del Mundial de Alemania 2006) con 22.
Copa América 2021
1- 1-0 vs Uruguay
2- 1-0 vs. Paraguay
3- 3-0 vs. Ecuador
4- 1-0 vs. Brasil
Eliminatorias Mundial 2022
5 - 0-0 vs Paraguay
6 - 3-0 vs Uruguay
7 - 1-0 vs Perú
8 - 1-0 vs Uruguay
9 - 0-0 vs Brasil
10 - 1-0 vs Colombia
Finalissima
11 - 3-0 vs Italia
Amistosos
12- 3-0 vs Jamaica (2022)
13- 5-0 vs Emiratos Árabes Unidos (2022)
Mundial Qatar 2022:
14- 2-0 vs México
15- 2-0 vs Polonia
16- 3-0 vs Croacia
Amistosos
17- 2-0 vs Panamá (2023)
18- 7-0 vs Curazao (2023)
19- 2-0 vs Australia (2023)
20- 2-0 vs Indonesia (2023)
Eliminatorias Mundial 2026
21- 1-0 vs Ecuador
22- 3-0 vs Bolivia
23- 1-0 vs Paraguay
24- 2-0 vs Perú
25- 1-0 vs Brasil
Amistosos
26- 3-0 vs El Salvador (2024)
28- 1-0 vs Ecuador (2024)
29- Copa América: 2-0 vs Canadá (2024)
Copa América 2024
30- 1-0 vs Chile
31- 2-0 vs Perú
32- 2-0 vs Canadá
33- 1-0 vs Colombia
Eliminatorias Mundial 2026:
34- 3-0 vs Chile
35- 1-0 vs Perú
36- 1-0 vs Uruguay
37- 1-0 vs Chile
38- 3-0 vs Venezuela
Amistosos
39- Amistoso: 1-0 vs Venezuela (2025)
40- Amistoso: 6-0 vs Puerto Rico (2025)
41- Amistoso: 4-0 vs Zambia (2026)
Mundial Estados Unidos - México y Canadá 2026
42- Mundial: 3-0 vs Argelia
43- Mundial: 2-0 vs Austria
Amistosos:
44- Amistoso: 4-0 vs Bolivia (2026)
45- Amistoso: 7-0 vs Burkina Faso (2026)
46- Amistoso: 3-0 vs Benín (2026)
47- Amistoso: 7-0 vs Costa Rica (2026)
Ranking de Vallas invictas:
1 (igualdad) - Emiliano Martínez - 47 en 71 partidos
1 (igualdad) - Sergio Romero - 47 en 96 partidos
3- Roberto Abbondanzieri - 22, en 49 partidos
4- Antonio Roma - 19 en 41 partidos
5- Germán Burgos - 18 en 34 partidos