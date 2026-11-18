Con 47 partidos sin recibir goles, el futbolista del Chelsea queda a las puertas del liderazgo en solitario del podio que enorgullece a los arqueros nacionales.

"Dibu" Martínez igualó el récord de Sergio Romero de vallas invictas en la Selección

Tras la victoria 7-0 ante Costa Rica, una nueva estadística quedó sellada para la rica historia de la Selección Argentina de fútbol. En esta ocasión, le tocó a Emiliano "Dibu" Martínez, quien en la noche de este martes volvió a ser titular tras su ausencia en la derrota frente a Uruguay en la Bombonera.

El futbolista que actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra logró alcanzar el récord de Sergio Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia del seleccionado nacional, con 47. De esta forma, queda a las puertas del liderazgo en solitario del podio que enorgullece a los guardametas nacionales.

Emiliano Martínez se encuentra empatado con "Chiquito" Romero al tener la misma cantidad de arcos en cero, pero hay una diferencia, ya que Martínez debutó bajo los tres palos de la Mayor en junio de 2021 y tiene 71 encuentros disputados, contra los 96 del subcampeón del Mundo en Brasil 2014. Esto representa un 65,71% de vallas invictas, contra el 48,96% de su antecesor en el arco argentino. Por otra parte, el podio lo completa Roberto Abbondanzieri (integrante del Mundial de Alemania 2006) con 22.

Copa América 2021

1- 1-0 vs Uruguay

2- 1-0 vs. Paraguay

3- 3-0 vs. Ecuador

4- 1-0 vs. Brasil

Eliminatorias Mundial 2022

5 - 0-0 vs Paraguay

6 - 3-0 vs Uruguay

7 - 1-0 vs Perú

8 - 1-0 vs Uruguay

9 - 0-0 vs Brasil

10 - 1-0 vs Colombia

Finalissima

11 - 3-0 vs Italia

Amistosos

12- 3-0 vs Jamaica (2022)

13- 5-0 vs Emiratos Árabes Unidos (2022)

Mundial Qatar 2022:

14- 2-0 vs México

15- 2-0 vs Polonia

16- 3-0 vs Croacia

Amistosos

17- 2-0 vs Panamá (2023)

18- 7-0 vs Curazao (2023)

19- 2-0 vs Australia (2023)

20- 2-0 vs Indonesia (2023)

Eliminatorias Mundial 2026

21- 1-0 vs Ecuador

22- 3-0 vs Bolivia

23- 1-0 vs Paraguay

24- 2-0 vs Perú

25- 1-0 vs Brasil

Amistosos

26- 3-0 vs El Salvador (2024)

28- 1-0 vs Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs Canadá (2024)

Copa América 2024

30- 1-0 vs Chile

31- 2-0 vs Perú

32- 2-0 vs Canadá

33- 1-0 vs Colombia

Eliminatorias Mundial 2026:

34- 3-0 vs Chile

35- 1-0 vs Perú

36- 1-0 vs Uruguay

37- 1-0 vs Chile

38- 3-0 vs Venezuela

Amistosos

39- Amistoso: 1-0 vs Venezuela (2025)

40- Amistoso: 6-0 vs Puerto Rico (2025)

41- Amistoso: 4-0 vs Zambia (2026)

Mundial Estados Unidos - México y Canadá 2026

42- Mundial: 3-0 vs Argelia

43- Mundial: 2-0 vs Austria

Amistosos:

44- Amistoso: 4-0 vs Bolivia (2026)

45- Amistoso: 7-0 vs Burkina Faso (2026)

46- Amistoso: 3-0 vs Benín (2026)

47- Amistoso: 7-0 vs Costa Rica (2026)

Ranking de Vallas invictas:

1 (igualdad) - Emiliano Martínez - 47 en 71 partidos

1 (igualdad) - Sergio Romero - 47 en 96 partidos

3- Roberto Abbondanzieri - 22, en 49 partidos

4- Antonio Roma - 19 en 41 partidos

5- Germán Burgos - 18 en 34 partidos