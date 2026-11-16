El DT se refirió a la poca convocatoria que tuvo el amistoso que Argentina perdió ante Uruguay 1-2 en La Bombonera.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se expresó ante la poca convocatoria de hinchas en la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera: “La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar”.

El DT del conjunto nacional adelantó que realizará entre 4 y 5 cambios en el equipo, sin brindar detalles de los nombres, para el partido ante Costa Rica, de este martes, en el estadio Mario Alberto Kempes; además, confirmó la vuelta de Emiliano "Dibu" Martínez como titular bajo los tres palos.

Scaloni defendió los próximos años de amistosos que jugarán sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones: “Cada partido con esta Selección es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”. “Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir, no es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”.

El entrenador de Pujato, provincia de Santa Fe, afirmó que jugadores como el “Cuti” Romero o Leandro Paredes son “difícil de reemplazar” pero que la idea del cuerpo técnico es encontrar “alternativas” como lo hizo con Exequiel Palacios ante Uruguay; además señaló que con los delanteros pasa los mismo, pero que “no se pueden probar todos juntos porque hay un equilibrio”.

Situado en el fútbol argentino brindó detalles de la convocatoria de Thiago Almada y de lo que habló antes del partido ante Uruguay: “Hablé, sobre todo antes de Uruguay, para que se quede tranquilo que juegue así, en la anterior convocatoria vino de una lesión importante, creo que en River va a jugar y andar bien, es un equipo que juega bien, con jugadores de buen pie, a pesar de que es un equipo grande con tiempo se va acoplar bien. Es extremo, se mete adentro, sabemos lo que nos puede dar estando muy bien, es misión de nosotros de River y de él mismo ponerlo bien”.

También brindó detalles sobre el análisis de Costa Rica: “Ya jugamos en Los Angeles hace dos años, en el primer tiempo nos llevamos la sorpresa de ir perdiendo 1-0, es interesante y hace cosas muy buenas, contra Ecuador hizo un partido muy bueno, son rivales difíciles, sabemos que sin desmerecer al rival, que los rivales somos nosotros por cómo afrontamos el partido”.

Lionel Scaloni habló del proyecto que tiene en mente, junto a su cuerpo técnico con vistas al Mundial 2030: “La diferencia al primer proceso es que tenemos una base, ahora es llenar los huecos de los grande jugadores que nos dejaron que son irremplazables, pero con chicos que creemos que van a quedarse, tenemos el reto de llegar a un nivel máximo y mediante las pruebas cuando creamos que tal chico es el indicado se van a ir dando cuenta que la base cambia de 14 a 20 jugadores”.