¿Quién heredará el mítico número 10 de Lionel Messi?

El representativo nacional tiene varios interrogantes por resolver. El más evidente es cómo se adaptará el equipo sin la pieza clave que marcó su estilo durante décadas, pero quizás la pregunta más simbólica sea quién heredará el legendario número 10 que vistieron Lionel Messi y Diego Maradona.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, dio a conocer su primera convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica y, por primera vez en dos décadas, se vio obligado a armar una lista sin la opción de contar con el legendario Lionel Messi.

Messi anunció su retiro del fútbol internacional poco después de que su último Mundial terminara con una derrota en la final. Sigue jugando a nivel de clubes en el Inter Miami, pero, tras un último partido de despedida, le puso punto final a su etapa en la selección.

Argentina tiene ahora varios interrogantes por resolver. El más evidente es cómo se adaptará el equipo sin la pieza clave que marcó su estilo durante décadas. Pero quizás la pregunta más simbólica sea quién heredará el legendario número 10, que vistieron Lionel Messi, Diego Maradona y muchos otros jugadores emblemáticos del fútbol argentino.

ARGENTINA, ANTE UNA NUEVA ERA

Los dos amistosos de noviembre, el primero ante Uruguay y el segundo ante Costa Rica, darán una idea de cómo jugará Argentina sin Messi. Además de ser el mejor jugador del mundo, era el eje de la motivación, la táctica y el liderazgo del equipo.

Los dos partidos de esta fecha FIFA serán una gran prueba para el plantel y bien podrían mostrar quiénes formarán el nuevo núcleo del equipo. Argentina querrá ganar ambos con desesperación, aunque no cuenten para la clasificación a la Copa América. Si querés apostar a una victoria argentina, Stake ofrece una promoción de pago anticipado junto con un código promocional Stake, que da tu apuesta por ganada si Argentina se pone en ventaja.

Argentina sigue siendo favorita en los dos encuentros, pero sin su antiguo referente es, en general, una incógnita. Según se informó, los dos jugadores que suenan como próximos dueños del 10, y por lo tanto como los encargados de llevar al equipo hacia el futuro, son Lautaro Martínez y Nico Paz.

¿MARTINEZ O PAZ?

Los dos candidatos al número 10 tienen perfiles sorprendentemente distintos. Lautaro Martínez es un ganador comprobado: obtuvo títulos con el Inter de Milán, formó parte del plantel campeón del mundo en 2022 y fue nominado al Balón de Oro en varias ocasiones. Tiene el recorrido en clubes y en la selección para ganarse la chance de liderar a este grupo.

Y después está la opción más atrevida, la que implica dejar atrás la era Messi y dar paso a una nueva generación en lugar de seguir con la actual. Nico Paz hizo un año notable en el Como de la Serie A, con puntos altos como las grandes actuaciones del equipo en la Champions League, entre ellas el 4-1 al Manchester United y el increíble 9-1 ante el Lens.

Nico Paz es la próxima generación de la selección argentina. Es el principal exponente de la nueva camada de talentos argentinos y una de las jóvenes estrellas más emocionantes del mundo. Darle la camiseta es depositar confianza en él, como Argentina la depositó en su momento en jóvenes figuras como Sergio Agüero, Carlos Tevez y el propio Lionel Messi.

Solo el tiempo dirá cuál es la decisión correcta, y es posible que la discusión cambie en cuestión de meses, pero por ahora Argentina tiene que elegir el camino a seguir en la era posterior a Lionel Messi.