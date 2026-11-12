Murió Diego Lüters, exfuncionario de Chubut condenado en la causa Embrujo

Había integrado el gobierno de Mario Das Neves y fue uno de los condenados en una de las investigaciones por corrupción más resonantes de la provincia.

Este miércoles se conoció la muerte de Diego Lüters, exfuncionario del Gobierno de Chubut durante la última gestión de Mario Das Neves y uno de los condenados en la denominada causa Embrujo, una investigación judicial que expuso maniobras de corrupción en la administración provincial.

La información fue confirmada por fuentes judiciales. El fallecimiento se conoció de manera sorpresiva y, hasta el momento, no trascendieron las circunstancias ni las causas del deceso.

Lüters había sido funcionario provincial durante el último gobierno de Mario Das Neves y quedó involucrado en la investigación conocida como Embrujo, que derivó en un juicio oral contra exintegrantes de la administración pública y otras personas vinculadas con maniobras de corrupción. El le respondía a Diego Correa, que era secretario privadísimo de Mario Das Neves.

En ese proceso, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

La causa se convirtió en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política en Chubut por las irregularidades investigadas en el manejo de fondos públicos.

El 5 de marzo de 2021, un tribunal integrado por los jueces Soñis, Pérez y Rolón resolvió otorgarle la libertad, luego de que su defensa acreditara que había cumplido en prisión las dos terceras partes de la pena impuesta.

En aquella audiencia, sus defensores plantearon que, aunque la condena todavía no se encontraba firme, el tiempo que había permanecido detenido habilitaba su liberación. El Ministerio Público Fiscal no se opuso al pedido.

Los magistrados hicieron lugar a la solicitud y establecieron que debía mantener el domicilio fijado y comparecer ante la Justicia cuando fuera convocado.

Lüters también había sido mencionado entre los imputados de la denominada causa Revelación, otra investigación judicial vinculada con presuntas irregularidades durante la gestión provincial.

Su fallecimiento vuelve a poner en primer plano uno de los capítulos judiciales y políticos más relevantes de la historia reciente de Chubut.