El plantel completo de la Selección Mayor llevó a cabo este martes en Ezeiza su primer entrenamiento de cara a los partidos ante Uruguay y Costa Rica.

Argentina realizó la primera práctica para los dos amistosos de noviembre

Los integrantes de la Selección argentina de fútbol comenzaron este martes su rutina de trabajos en el gimnasio carpa montado en el complejo dos del Predio Lionel Messi -en Ezeiza-, con miras a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Allí, bajo las órdenes de los preparadores físicos, Luis Martín y Juan Tamone, los futbolistas hicieron ejercicios de prevención, fortalecimiento y activación.

Cerca de las once de la mañana, se trasladaron al campo para seguir con el calentamiento previo establecido, que contó con labores técnicas con balón y movimientos de velocidad y coordinación.

El entrenador Lionel Scaloni encabezó las acciones futbolísticas que se extendieron por espacio de cincuenta minutos. Durante ese bloque profundizó en diversos aspectos tácticos, ensayando labores once contra once y transiciones defensa-ataque.

La Selección volverá a entrenarse este miércoles a partir de las 17, destacando que los últimos quince minutos de la práctica será abierta para los medios de prensa.

El jueves, mientras tanto, Argentina volverá a entrenarse, esta vez a puertas cerradas, mientras que el mismo día, el DT Scaloni brindará una conferencia de prensa.

Argentina se medirá este viernes desde las 20 en la Bombonera ante Uruguay. Mientras que el segundo amistoso, ante Costa Rica, lo jugará el martes de la próxima semana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los jugadores que se encuentran entrenando en Ezeiza son los siguientes: Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Julián Alvarez, José Manuel López y Santiago Castro.