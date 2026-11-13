Kickboxing: combates amateurs de selección en el Municipal Nº1

El Team Antileo comandado por Marcos Antileo desarrollará este sábado una velada en el Gimnasio municipal Nº 1.

Bajo la organización del Team Antileo, este sábado en el Gimnasio municipal Nº1 tendrá escenario una velada de selecciones amateurs de kickboxing.

Será una selección comodorense con peleadores amateurs pertenecientes a Team Dalgan, Team Mayorga, Team Mellado, Team Seron, Team Rivas, Team Diablillo, Team Warriors, Team Poveda y Team Antileo.

El festival comenzará desde las 13 con gran cantidad de combates amateurs de categorías formativas, y cerrará con catorce peleas de selección a partir de las 20, donde los rivales de los comodorenses serán una selección regional con luchadores de Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Madryn, Sierra Grande y Las Heras.

Justamente, esta velada principal cerrará con el combate de fondo entre el comodorense Malco Onieva (Team Antileo), enfrentando al truncadense Jorge Burgos.

“Como siempre, agradecer a los sponsors que colaboraron: Ideas Servicios Gráficos, Fundación del Golfo, Iron Truck, Shopping del Sur, RCM Construcciones, HDP Hombres de Palabra, Iphone Store, Comodoro Deportes y la Unión Vecinal del Barrio Juan XXIII”, destacó el organizador Marcos Antileo.

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