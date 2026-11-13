Gimnasia busca volver al triunfo ante Platense

Se miden este sábado a las 21 en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la Liga Nacional. La visita tiene a Federico Grun y Mauro Cosolito, dos campeones con el equipo comodorense en la pasada temporada.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que seguirá sin el base Emiliano Toretta, recibirá este sábado a Platense por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, comenzará a las 21 y será arbitrado por Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Raúl Lorenzo.

El actual defensor del título viene de perder de local ante Oberá Tenis Club de Misiones por 95-92 en un partido que se definió en suplementario, luego de igualar en 80 el tiempo regular.

En ese partido, Gimnasia no tuvo a su base titular Emiliano Toretta, quien se recupera de un desgarro en el pectoral derecho que sufrió en el triunfo ante Independiente de Oliva. El santafesino, tampoco será de la partida y si todo marcha bien podría volver a tener acción, cuando el campeón reciba el 22 este mes a Boca Juniors.

De esa manera, Gimnasia que venía con una racha de seis victorias en fila, la resignó y así sufrió su primera derrota de local, la tercera en lo que va de la temporada.

Este sábado vuelve a jugar en casa y lo hará ante un Platense, que se encuentra a mitad de tabla y que en su última actuación cayó de local ante Peñarol de Mar del Plata por 79 a 75.

El equipo, que dirige Martín Yangüela -de pasado como asistente técnico en el “Verde”-, tiene a dos campeones que integraron el plantel de Gimnasia en la temporada 2025-2026.

Uno de ellos es el escolta Federico Grun, mientras que el otro es el experimentado alero Mauro Cosolito, quienes seguramente serán ovacionados cuando sea presentado el plantel del “Calamar” y quizás antes también cuando hagan la entrada en calor.

Gimnasia, cuarto con récord de 8 ganados y 3 perdidos, repitirá el equipo que arrancó el último lunes ante Oberá. Es decir que saldrá a la cancha con Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Carlos Rivero.

Mientras que como sustitutos estarán Marcos Chacón, Valentín Forestier, Benjamin Stevens, Obiajulum Okafor, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Natalio Santacroce o Benjamín Anríquez.

Facundo Terra, Grun, Cosolito, Gastón Córdoba y Erik Copes integran la formación titular de Platense, que se ubica noveno en la tabla con balance de 3 triunfos y 4 derrotas.

Ese equipo fue el que salió a jugar ante el “Milrayitas”, aunque podría variar en el puesto de cinco ya que Copes salió con un golpe, siendo reemplazado por Nicolás Burgos.

En el banco podrían estar Franco Smaniotti, el mencionado Burgos, Julián Morales, Ramiro Santiago, Mariano Goicoechea, Anthoan Urbina y Joaquín Goncalves.

Luego de este partido, Gimnasia volverá a jugar el 22 de este mes, también de local, y la visita será Boca Juniors, equipo que conduce el comodorense Nicolás Casalánguida.

LOS PIBES VAN POR OTRO TRIUNFO

Por otra parte, este mismo sábado, pero desde las 17, se jugará el partido de la Liga de Desarrollo entre ambas instituciones.

Gimnasia -13º con 4 triunfos y 7 derrotas-, viene de dos victorias en fila, siendo la última ante Oberá a quien derrotó de local 85-76, en un partido donde el pívot Jesús Centeno tuvo una tarea descomunal con 34 puntos.

El “Calamar” se encuentra peleando los primeros puestos. Se ubica cuarto con 5 éxitos y 2 caídas y en su última presentación aplastó de local a Peñarol 84-59.