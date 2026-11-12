Dos campeones vuelven al Socios Fundadores

Federico Grun y Mauro Cosolito, ex capitanes de Gimnasia de Comodoro, estarán este sábado ahora defendiendo los colores de Platense.

Este sábado, el estadio Socios Fundadores tendrá un reencuentro especial. El escolta Federico Grun y el alero Mauro Cosolito volverán a Comodoro Rivadavia para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, esta vez defendiendo los colores de Platense, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Ambos jugadores formaron parte del plantel de Gimnasia que conquistó el título de la Liga Nacional 2025/26, logrando una consagración histórica para la institución y sumando una nueva estrella a la historia del “Verde”.

Tanto Grun como Cosolito llevaron la cinta de capitán del equipo entrenado por Pablo Favarel. Ahora, ese halago lo comparten el base Emiliano Toretta y el alero Martiniano Dato, otros dos campeones que siguen en el equipo chubutense.

El encuentro entre Gimnasia y Platense se disputará desde las 21, en una noche que tendrá un atractivo adicional para el público “mens sana”: volver a recibir a dos protagonistas de aquella conquista que quedará para siempre en la historia del club patagónico.