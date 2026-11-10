En tiempo suplementario, Oberá le cortó la racha a Gimnasia

El elenco misionero ganó 95-92 y así el local resignó una racha de seis victorias en fila.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que no contó con su base titular Emiliano Toretta, perdió este lunes de local y en tiempo suplementario ante Oberá Tenis Club de Misiones 95-92, y de esa manera resignó una racha de seis victorias seguidas por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, que lució completo, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y José Domínguez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 16-24, 33-42, 57-60 y 80-80.

El primer cuarto se lo llevó la visita por ocho puntos de ventaja (16-24), donde mucho tuvo que ver la labor del pívot William Vorhees, y Agustín Brocal, quienes entre los dos marcaron 20 de los 24 de su equipo. En Gimnasia, se repartían el goleo entre Martiniano Dato, Benjamin Stevens, Felipe Inyaco y Valentín Forestier, todos con 3 puntos cada uno.

En el segundo cuarto, Oberá siguió al frente en el marcador. Un doble de Juan Cruz Oberto en la pintura, puso el partido 24-38 -catorce de ventaja-, por lo que a 3’57” para el final de la primera parte del juego, el DT de local Pablo Favarel pidió minuto.

La visita se fue a los vestuarios con ventaja de 9 (33-42), teniendo como abanderado a Jonatan Torresi con 7 tantos, mientras en el local, el salteño Carlos Rivero con 5 era el más productivo.

Tras el descanso largo, Gimnasia fue el que tomó la iniciativa. Mejoró mucho en defensa y con el goleo de Sebastián Carrasco, Anyelo Cisneros e Inyaco, se puso en partido para terminar el tercer cuarto abajo por solo tres puntos (57-60). En la visita, Brocal y Tyrese Prince mantenían arriba al elenco de Fabio Demti.

Llegó el último cuarto y el partido se hizo mucho más parejo. Gimnasia se acercó de nuevo en el marcador con Cisneros, hasta que dos triples de Marcos Chacón, pusieron al frente al local (74-71), con tres minutos por jugar. El que pidió minuto con 2’20 por jugar fue Demti, DT del elenco misionero.

Gimnasia había sacado seis de ventaja (77-71), pero Oberá no se rindió y con un triple de Brocal a seis segundos, empató el juego en 80. Rivero tuvo la chance en la última pelota, pero no quiso entrar y el partido se fue a suplementario.

En el tiempo extra, Gimnasia lastimó con Cisneros, Dato y Carrasco. Pero, Oberá tuvo mejor cierre y con anotaciones de Vorhees, y Víctor Fernández, se terminó quedando con el juego por 95-92, cortándole así a Gimnasia una racha de seis victorias de manera seguida.

En el local, brilló Cisneros, quien fue el goleador del partido con 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y una tapa.

El chileno Inyaco aportó 14 tantos, 13 Martiniano Dato con 7 rebotes, 12 anotó el base Carrasco con 7 asistencias, mientras que Rivero bajó 11 rebotes y convirtió 8 puntos.

Por el lado de la visita, su mejor vía de gol resultó Agustín Brocal, segundo máximo anotador del juego, con 24 puntos; Vorhees aportó 20 unidades con 5 rebotes y 3 pases gol, mientras que Torresi aportó 16 unidades. Además, Prince tuvo una planilla con 14 puntos, 11 rebotes, 4 recuperos, 2 asistencias y una tapa.

Gimnasia, que ahora tiene balance de 8 victorias y 3 derrotas, volverá a jugar de local este sábado cuando reciba desde las 21 a Platense.

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Síntesis

Gimnasia 92 (80) / Oberá 95 (80)

Gimnasia (16+17+24+23+12): Sebastián Carrasco 12, Felipe Inyaco 14, Martiniano Dato 13, Anyelo Cisneros 26 y Carlos Rivero 8 (fi); Obiajulum Okafor 0, Marcos Chacón 8, Benjamin Stevens 5, Valentín Forestier 3 y Gino Balbo 3. DT: Pablo Favarel.

Oberá TC (24+18+18+20+15): Bruno Sansimoni (x) 4, Agustín Brocal 24, Santiago Barrales 0, Tyrese Prince 14 y William Vorhees 20 (fi); Jonatan Torresi 16, Alejo Azpilucueta 1, Juan Cruz Oberto 6 y Víctor Fernández 10. DT: Fabio Demti.

Parciales: 16-24, 33-42, 57-60 y 80-80.

Arbitros: Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y José Domínguez.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.