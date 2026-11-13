Lucas Brazanovich, Benjamín Opazo y Bruno Canobra hicieron podio en sus categorías, en una delegación comodorense que contó también con buenas presentaciones de infantiles y masters.

Ciclistas del Zorrito Bike se destacaron en la "Vuelta al Nahuelpán" de Esquel

El último fin de semana se disputó la 5ª edición de la Vuelta al Nahuelpán en Esquel, donde la agrupación Zorrito Bike se hizo presente con diversos ciclistas de montaña en diferentes categorías, destacando los podios de Lucas Brazanovich, Benjamín Opazo y Bruno Canobra.

En infantiles tuvieron participación Camila Roa Sotomayor (5 años) y León Roa Sotomayor (10 años) con una gran presentación y podio en ambos casos.

Luego se destacó también el cadete Benjamín Opazo y el menor Bruno Canobra, también ambos con podios y un gran rendimiento en la distancia de 55 kilómetros; en esa distancia, también hubo unan buena actuación de Aníbal Brazanovich en categoría promocional.

Por su parte, el sub-23 Lucas Brazanovich brilló en la competencia principal de 80 kilómetros, completando el podio, y también tuvieron buena participación Claudio Aguilar (Master A) Sebastián Macías (Master B).

Desde Zorrito Bike agradecieron y felicitaron a la organización de la competencia por el trabajo realizado y al Ente Comodoro Deportes por el acompañamiento, como así también a todo el grupo y familia de Zorrito Bike, por el apoyo y esfuerzo que hacen para poder participar en este tipo de eventos.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.