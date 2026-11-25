Juegan este miércoles a las 18 en el estadio Armando Avila de Km 5 por la última jornada de la etapa regular del torneo Clausura Zonal “A” de fútbol.

USMA y la CAI le dan el cierre a la última fecha

La Comisión de Actividades Infantiles visitará este miércoles a Unión San Martín Azcuénaga en el cierre de la etapa regular del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, dará comienzo a las 18 y dará por terminada la 10ª y última fecha.

La CAI marcha como líder de la zona “A” con 20 puntos y prácticamente tiene asegurado en ‘1’ de cara a los playoffs de cuartos de final.

Distinto es el presente de USMA, que ya piensa seguramente en volver a la categoría A, tras concretarse durante esta temporada su descenso a la división B.

Además, para este partido, la CAI seguramente dispondrá de una formación alternativa, teniendo en cuenta que este fin de semana viaja a Río Gallegos donde buscará darle vuelta la serie a Escorpión FC y convertirse así en uno de los finalistas de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur.

Panorama de la 10ª fecha (última)

DOMINGO 22

Zona “A”

- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.

LUNES 23

Zona “B”

- Huracán 3 / Petroquímica 1.

Zona “A”

- Rada Tilly 2 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 25 (18:00 Primera – 16:00 Reserva).

Zona “B”

- USMA vs CAI.

Cancha: USMA.