La Comisión de Actividades Infantiles visitará este miércoles a Unión San Martín Azcuénaga en el cierre de la etapa regular del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El partido, que se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, dará comienzo a las 18 y dará por terminada la 10ª y última fecha.
La CAI marcha como líder de la zona “A” con 20 puntos y prácticamente tiene asegurado en ‘1’ de cara a los playoffs de cuartos de final.
Distinto es el presente de USMA, que ya piensa seguramente en volver a la categoría A, tras concretarse durante esta temporada su descenso a la división B.
Además, para este partido, la CAI seguramente dispondrá de una formación alternativa, teniendo en cuenta que este fin de semana viaja a Río Gallegos donde buscará darle vuelta la serie a Escorpión FC y convertirse así en uno de los finalistas de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur.
Panorama de la 10ª fecha (última)
DOMINGO 22
Zona “A”
- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.
- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.
Zona “B”
- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.
LUNES 23
Zona “B”
- Huracán 3 / Petroquímica 1.
Zona “A”
- Rada Tilly 2 / Próspero Palazzo 0.
MIERCOLES 25 (18:00 Primera – 16:00 Reserva).
Zona “B”
- USMA vs CAI.
Cancha: USMA.