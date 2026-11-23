El “Globo” venció 3-1 a Petroquímica y el “Aurinegro” superó 2-0 a Próspero Palazzo. La fecha se cierra este miércoles con USMA-CAI.

Huracán y Rada Tilly ganaron por la última fecha del Clausura Zonal A

Huracán le ganó este lunes de local por 3-1 a Petroquímica en la continuidad de la décima y última fecha de la etapa regular del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en la cancha auxiliar del estadio César Muñoz, y contó con el arbitraje de Lucas Bres.

El elenco, que conduce Jorge Montesino, se quedó con el triunfo por los goles que marcaron Thomás Paredes, Ernesto Armoa y Yeiner Ovando. Benjamín Herrera, desde el punto del penal, había igualado el partido 1-1.

En este encuentro, el “Verdolaga” terminó con nueve jugadores porque se fueron expulsados Herrera y en tiempo de descuento, Julián Bahamonde.

Mientras tanto, y en partido jugado en horario nocturno con arbitraje de Diego Schooff y por la zona “A”, Rada Tilly superó de local por 2-0 a Próspero Palazzo. Los goles del “Aurinegro” los marcaron Facundo Vilte y Alejo Sierra.

La fecha se completará este miércoles con el duelo entre Unión San Martín Azcuénaga y Comisión de Actividades Infantiles, a jugarse en el estadio “Armando Avila”.

De ese modo, los cruces de cuartos de final quedarían de la siguiente manera: Deportivo Sarmiento-Laprida; Rada Tilly-Huracán; Jorge Newbery-Argentinos Diadema y CAI-General Saavedra.

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Panorama de la 10ª fecha (última)

DOMINGO 22

Zona “A”

- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.

LUNES 23

Zona “B”

- Huracán 3 / Petroquímica 1.

Zona “A”

- Rada Tilly 2 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 25

Zona “B”

- USMA vs CAI.