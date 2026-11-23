Huracán le ganó este lunes de local por 3-1 a Petroquímica en la continuidad de la décima y última fecha de la etapa regular del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El partido, que se jugó en la cancha auxiliar del estadio César Muñoz, y contó con el arbitraje de Lucas Bres.
El elenco, que conduce Jorge Montesino, se quedó con el triunfo por los goles que marcaron Thomás Paredes, Ernesto Armoa y Yeiner Ovando. Benjamín Herrera, desde el punto del penal, había igualado el partido 1-1.
En este encuentro, el “Verdolaga” terminó con nueve jugadores porque se fueron expulsados Herrera y en tiempo de descuento, Julián Bahamonde.
Mientras tanto, y en partido jugado en horario nocturno con arbitraje de Diego Schooff y por la zona “A”, Rada Tilly superó de local por 2-0 a Próspero Palazzo. Los goles del “Aurinegro” los marcaron Facundo Vilte y Alejo Sierra.
La fecha se completará este miércoles con el duelo entre Unión San Martín Azcuénaga y Comisión de Actividades Infantiles, a jugarse en el estadio “Armando Avila”.
De ese modo, los cruces de cuartos de final quedarían de la siguiente manera: Deportivo Sarmiento-Laprida; Rada Tilly-Huracán; Jorge Newbery-Argentinos Diadema y CAI-General Saavedra.
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Panorama de la 10ª fecha (última)
DOMINGO 22
Zona “A”
- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.
- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.
Zona “B”
- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.
LUNES 23
Zona “B”
- Huracán 3 / Petroquímica 1.
Zona “A”
- Rada Tilly 2 / Próspero Palazzo 0.
MIERCOLES 25
Zona “B”
- USMA vs CAI.