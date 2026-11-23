Le ganó 2-1 a Diadema y se aseguró un lugar en los playoffs del torneo Clausura Zonal A. Newbery venció 3-2 a Laprida, mientras que Portugués-Sarmiento terminó 0-0.

Con tres partidos, este domingo se inició la última fecha de la fase regular del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, y por la zona “A”, General Saavedra se aseguró la clasificación a cuartos de final con un triunfo como local de 2-1 ante Argentinos Diadema. Los tantos del equipo del “Parque” los anotaron Aaron Cruzado y Juan Galván. Axel Romero marcó el gol del cuadro de Kilómetro 27.

En el otro encuentro que se jugó por el grupo “A”, el líder Deportivo Sarmiento empató de visitante sin goles con Deportivo Portugués, que ya comienza a pensar en lo que será la temporada 2027 del ascenso.

Mientras tanto, por la zona “B”, Jorge Newbery, tras estar en ventaja por tres goles, finalmente terminó ganando de local 3-2 ante Laprida.

El “Lobo” se imponía con goles de Dylan Fimiani, Franco Domínguez y Leandro Mansilla. Pero en el segundo tiempo, Laprida se acercó y con tantos de Vladimir Cano y Javier Astete, dejó el partido 3-2, aunque no le alcanzó para irse al menos con un punto de La Madriguera.

La jornada continuará este lunes con Huracán-Petroquímica -a las 16- y Próspero Palazzo-Rada Tilly, que se enfrentarán a partir de las 20.

El miércoles, mientras tanto, en horario a confirmar, cerrarán la etapa regular, Unión San Martín Azcuénaga y Comisión de Actividades Infantiles.

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Panorama de la 10ª fecha (última)

DOMINGO 22

Zona “A”

- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.

- Huracán 0 / Petroquímica 0.

LUNES 23

Huracán vs Petroquímica.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Huracán.

Hora: 16.

- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Rada Tilly.

Hora: 20.

MIERCOLES 25

- USMA vs CAI.

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