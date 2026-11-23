Perdió de local 2-1 por una de las “semis” de ida de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. En el otro cruce, Alianza de Cutral-Co goleó 4-0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones.

La CAI cayó con Escorpión FC y se jugará todo en Río Gallegos

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de local por 2-1 ante Escorpión FC de Río Gallegos, por el juego de ida de una de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, tuvo el arbitraje de Kevin Bustos, de la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.

Luego de un primer tiempo sin abrir el marcador, las emociones llegaron en el complemento.

En ese contexto, el que pegó primero fue el cuadro visitante que se puso 1-0 por el gol anotado por Juan Manuel Villa a los 5’.

El “Alacrán” volvió a ‘picar’ tres minutos después por intermedio de Carlos Vera. De esa manera, Escorpión FC ampliaba la ventaja 2-0.

La CAI, que en este partido no contó con el suspendido Mateo Conde -es su lugar jugó Matías Avila-, descontó a los 34’ a través de José Chacón, pero no le alcanzó y por eso, ahora irá a Río Gallegos -en cancha de Hispano Americano- a jugarse a todo o nada su pase a la final patagónica.

Mientras tanto, en la otra semifinal, Alianza de Cutral-Co se hizo fuerte en Neuquén y goleó 4-0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones con dos tantos de Alejandro Díaz, uno de Laureano Doello y otro de Agustín Ríos, este último desde el punto del penal.

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Panorama de Semifinales ida – Región Patagónica

DOMINGO 22

En Comodoro Rivadavia

- Comisión de Actividades Infantiles 1 (José Chacón) / Escorpión FC (Río Gallegos) 2 (Juan Manuel Villa y Carlos Vera.

En Cutral-Co

- Alianza Cutral-Co (Neuquén) 4 (Alejandro Díaz 2, Agustín Ríos y Laureano Doello) / Jorge Newbery (Carmen de Patagones) 0.