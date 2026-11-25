La novena división del conjunto lusitano se quedó con el título de la Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Los juveniles celebraron la consagración como locales, acompañados por sus familias y el cuerpo técnico.

La novena de Portugués goleó 5 a 0 a Palazzo y se consagró campeón de la Copa de Plata

La novena división del Club Deportivo Portugués, conducida por Federico Curallan, Dino Riposo y Emir Vilches, tuvo una jornada inolvidable al consagrarse campeona de la Copa de Plata de la Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, luego de imponerse por un contundente 5 a 0 ante Palazzo.

El equipo lusitano cerró su participación en el certamen con una goleada como local, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto y desatar los festejos de jugadores, entrenadores y familias que acompañaron al plantel durante la competencia.

La consagración representa un nuevo logro para las divisiones inferiores de Deportivo Portugués, donde el trabajo formativo ocupa un lugar fundamental en el desarrollo deportivo de los jóvenes futbolistas.

Un título que refleja el trabajo de toda la temporada

Más allá del resultado de la última jornada, desde la institución destacaron el esfuerzo, el compromiso y la dedicación demostrados por los jugadores durante el torneo.

La Copa de Plata se convirtió así en el reconocimiento a un proceso de trabajo colectivo, en el que también tuvieron un papel importante el cuerpo técnico y las familias que acompañan a los chicos en cada entrenamiento y partido.

A través de sus redes sociales, el club expresó sus felicitaciones a los campeones y remarcó que el título refleja el crecimiento de sus categorías formativas.

Este título es el reflejo del trabajo colectivo y del crecimiento de nuestras divisiones formativas, señalaron desde Deportivo Portugués.

Con una goleada por 5 a 0 ante Palazzo y una nueva copa para sus vitrinas, la novena división cerró el campeonato de la mejor manera, sumando otra alegría para la familia lusitana y el fútbol juvenil de Comodoro Rivadavia.