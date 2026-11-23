Con un doblete de Thiago Almada y un gol de Tobías Andrada, el Millonario venció 3-1 a Lanús en el Monumental. Su próximo rival en el Torneo Clausura saldrá del cruce entre Instituto y Huracán.

El tiro libre de Thiago Almada dio en el palo y la pelota quedó para Tobías Andrada. A los 23 minutos del segundo tiempo, el futbolista de River aprovechó el rebote y marcó el 2-1 que quebró el empate ante Lanús. Almada completó su doblete a los 43 y selló la clasificación del equipo de Leonardo Ponzio a los cuartos de final.

River había abierto el marcador a los 14 minutos de la primera parte. Carlos Izquierdoz derribó a Nicolás Otamendi en el área y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó el penal, ratificado tras la revisión del VAR. Almada convirtió desde los doce pasos.

Lanús estuvo cerca de empatar con un remate de Allan Wlk que desvió Santiago Beltrán. Poco después, Ramiro Carrera puso el 1-1 con el que se fueron al descanso. El propio Carrera tuvo una oportunidad para dar vuelta el partido en el complemento, cuando aprovechó un error en la salida de River y remató desviado.

Tras el gol de Andrada, Sebastián Driussi estuvo cerca de ampliar la ventaja y Matías Sepúlveda exigió a Beltrán en la otra área. El marcador siguió abierto hasta que Almada puso el 3-1 sobre el final.