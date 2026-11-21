Con dos goles de Maxi Meza le ganó 2-1 en La Paternal y se metió entre los ocho mejores del torneo Clausura de la Liga Profesional. Su próximo rival será Vélez.

Independiente dejó afuera a Argentinos Juniors y está en los cuartos de final

Independiente de Avellaneda superó este sábado de visitante por 2-1 a Argentinos Juniors y se clasificó para los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, contó con el arbitraje de Jorge Baliño.

El “Rojo” se quedó con el triunfo y clasificación gracias al doblete que marcó Maximiliano Meza, el segundo desde el punto del penal. El tanto del “Bicho” lo hizo Diego Porcel.

El “Rojo” se hizo fuerte en una instancia decisiva y le dio otro palazo a Argentinos, que tras perder su invicto de 30 partidos en casa ante Huracán de Parque Patricios terminó nuevamente eliminado de playoffs como local.

Con el arquero Santiago Mele como figura excluyente de la primera mitad, salvando tres pelotas de gol ante Gutiérrez, Porcel y Viveros, Independiente pegó con Maxi Meza.

El joven Josías Palais armó la jugada por izquierda y el ex River, en el punto penal, definió al 1-0.

Argentinos pudo reponerse apenas iniciado el complemento y logró quebrar a Mele con el cabezazo que Diego Porcel metió imponiéndose a la respuesta del uruguayo.

El “Bicho” tomó las riendas del partido y buscó el segundo, pero sin precisión. El partido se quebró definitivamente tras un polémico penal sancionado por Baliño tras agarrón de Mendoza sobre Banegas.

Maxi Meza a pura jerarquía y desde los doce pasos, estampó el 2-1 que Argentinos no supo cómo remontar. De esa manera, Independiente accedió a los cuartos de final, instancia en donde lo espera Vélez Sarsfield, que eliminó a Belgrano en los penales.