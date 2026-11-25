Ricardo Cabibbo fue segundo en Master D en El Zonda, mientras que en Santa Cruz, brillaron Rodrigo Cabibbo, Nahuel Olguín, Eduardo Astudillo y Dany Barrionuevo.

El ciclismo de Comodoro se lució en San Juan y Caleta Olivia

Ricardo Cabibbo, representante del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (C.C.C.R.), tuvo una destacada actuación en el mítico autódromo Eduardo Copello “El Zonda”, en la provincia de San Juan.

En la categoría Master D, con más de 30 competidores de gran nivel en pista, el ciclista comodorense logró subirse al podio, logrando la medalla de plata con una demostración de esfuerzo, preparación y un excelente nivel deportivo.

Un gran resultado, que deja bien alto el nombre de Comodoro y del C.C.C.R. en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo nacional.

Por otra parte, también ciclistas del Club de Comodoro Rivadavia lograron una gran performance en la carrera aniversario de Caleta Olivia. En una jornada de grandes resultados para los ciclistas del club, demostraron esfuerzo, compromiso y un magnífico nivel competitivo.

En la categoría Elite, Rodrigo Cabibbo fue el triunfador y Nahuel Olguín cruzó la meta en el segundo puesto. Mientras que Nicolás Tejeda se ubicó en el quinto lugar.

La categoría Master B fue dominada por Eduardo Astudillo, y en Promocionales brillaron Dany Barrionuevo (1er puesto) y León Hueller (3er puesto). En tanto que, en la Master C, Juan Carlos Gómez logró llegar en la cuarta posición.

Desde el C.C.C.R. felicitaron a cada uno de sus representantes por su gran desempeño y por seguir llevando al ciclismo de Comodoro Rivadavia a lo más alto.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Desde el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia expresaron su agradecimiento a Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, “por su acompañamiento y apoyo al ciclismo de nuestra ciudad”.

“Su compromiso con el deporte es fundamental para que nuestros ciclistas puedan seguir creciendo y representando a Comodoro Rivadavia en competencias de nivel nacional”, agregaron.