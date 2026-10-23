El argentino mejoró dos puestos con respecto a la primera práctica. El domingo penalizará diez lugares por un cambio de su Alpine.

Franco Colapinto fue 15º en la segunda práctica de Austin

El piloto argentino Franco Colapinto se ubicó en el puesto 15 de la segunda práctica libre que la Fórmula 1 llevó adelante en el Circuito de las Américas, en Austin, donde este domingo se correrá el Gran Premio de los Estados Unidos.

El joven de Pilar, provincia de Buenos Aires, cerró su mejor vuelta en 1’37”201/1000 y quedó a +1.9s del tiempo que estampó el monegasco Charles Leclerc que fue de 1’35”291/1000.

Segundo terminó el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli a 42 milésimas y tercero concluyó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a 189 milésimas.

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (Mc Laren) terminaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Este sábado desde las 14:30 -hora de Argentina- se llevará adelante la tercera práctica libre, mientras que a las 18, se desarrollará la clasificación.

El Gran Premio de Estados Unidos se correrá este domingo a partir de las 17, con transmisión de Fox Sports y también se podrá ver por la plataforma de Disney+ de la señal de ESPN.