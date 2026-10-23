Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El crack del Inter Miami y excapitán de la Selección Argentina fue galardonado este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

El astro argentino del fútbol Lionel Messi acaparó gran parte de las miradas este viernes en la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde recibió el galardón dedicado al deporte.

Como es tradicional, el Teatro Campoamor de la capital asturiana, en el norte de España, fue el escenario de esta ceremonia en la que la heredera al trono español, la princesa Leonor, estuvo acompañada de sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y de su hermana menor, la infanta Sofía.

Messi, de 39 años, fue designado ganador de este premio el pasado junio, como reconocimiento tanto a sus éxitos deportivos como a su apoyo a proyectos educativos y sociales.

Desde su llegada esta semana a Oviedo, Messi fue aclamado por numerosos aficionados, muchos ellos con camisetas del Barcelona, el club donde vivió sus mejores días, y de la Selección Argentina, a la que condujo al título en el Mundial 2022 y en las Copas América de 2021 y 2024.

"Ha convertido lo extraordinario en rutina leyendo el juego y decidiendo la opción más efectiva en fracciones de segundo, siempre respetando la esencia colectiva por encima del ego", dijo la princesa Leonor sobre Messi durante su discurso de la ceremonia de este viernes.

Messi sucede en el palmarés del premio a la tenista estadounidense Serena Williams.

Otros de los galardonados en el pasado fueron los atletas Sebastian Coe, Javier Sotomayor y Carl Lewis, los tenistas Rafael Nadal y Martina Navratilova, las selecciones de fútbol de Brasil y España, o el Tour de Francia de ciclismo.

Los Premios Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias), se crearon en 1981 y son considerados un equivalente español a los Premios Nobel.

Además de Messi, entre los premiados de este año 2026 están la cantante estadounidense Patti Smith (Artes), el estudio japonés de animación Ghibli (Comunicación y Humanidades), el escritor británico Julian Barnes (Letras) o la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia).