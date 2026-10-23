La cantante santafesina se emocionó al contar cómo atraviesa el delicado estado de salud de Omar, su gran compañero desde los comienzos de su carrera.

Soledad Pastorutti habló de la salud de su papá: "Ya no sabe quién soy yo"

La cantante Soledad Pastorutti compartió uno de los aspectos más difíciles de su vida personal: el deterioro de la salud de su papá, Omar, quien fue una figura fundamental en su historia artística y familiar. “Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo”, expresó al hablar del proceso que atraviesa su familia.

La artista realizó la confesión durante una entrevista con Radio Mitre, en el marco del lanzamiento de Vale la pena, su nuevo álbum, con el que celebra tres décadas de trayectoria musical. La charla dejó al descubierto una faceta íntima de la intérprete de Arequito, marcada por la gratitud hacia quien la acompañó desde sus primeros pasos.

Según contó, los olvidos de su padre comenzaron de manera gradual y, con el tiempo, la situación se volvió cada vez más difícil de asimilar. “Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando”, recordó, al describir también el impacto emocional que tuvo en ella.

En su nuevo trabajo discográfico, Soledad incluyó una canción especialmente significativa: “Mi refugio”, dedicada a Omar. La cantante explicó que grabarla fue una experiencia intensa y que la versión que quedó en el álbum es, en realidad, la primera toma, registrada a partir de fragmentos.

“La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo”, contó. Según explicó, tuvo que registrar la interpretación frase por frase porque las emociones le impedían avanzar de corrido.

La artista señaló que necesitaba agradecerle a su padre por todo lo que hizo por ella y por su hermana Natalia. También reconoció que la canción le resulta difícil de escuchar y que volvió a hacerlo cuando tuvo que participar en la realización del video.

Omar fue mucho más que el papá de una artista que alcanzó reconocimiento nacional. Mecánico de oficio, acompañó a sus hijas desde los primeros pasos musicales y tuvo un papel decisivo en el desarrollo profesional de Soledad.

La cantante recordó que su padre la ayudó a tomar decisiones, confió en sus capacidades y la respaldó incluso en momentos complejos de su carrera. También fue quien compró discos para cumplir con las condiciones de su primer contrato discográfico y evitar que la compañía lo rescindiera.

“Él me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, resumió Soledad al referirse a ese vínculo. Aunque hoy su papá ya no puede compartir del mismo modo sus logros, la artista busca reconocer el lugar que tuvo en su historia.

La situación también la llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad, una dimensión que, según reconoció, muchas veces queda escondida detrás de la fortaleza que exige el escenario. Para ella, esta canción representa una manera de poner en palabras un agradecimiento que considera necesario.