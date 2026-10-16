La China Suárez cruzó a una mujer que le pidió una foto y después se burló de dónde compraba.

La China Suárez explotó contra una mujer que le pidió una foto y luego se burló en redes

La China Suárez salió al cruce de una joven que convirtió un encuentro cordial en una burla sobre sus compras. La actriz había aceptado posar con la abuela de Emilia Maza en Estados Unidos y después se encontró con un video en el que la comparaban con Wanda Nara por elegir una tienda económica.

El descargo apuntó directamente a la autora de la publicación: “La diferencia entre vos y yo, es que yo puedo darme el gusto de elegir donde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual”. La respuesta incluyó una defensa de la cadena y una despedida irónica: “Aguante Primark y felices vacaciones”.

Entre las reacciones, varios usuarios cuestionaron que la misma persona hubiera solicitado una foto antes de burlarse de ella. “Pedirle una foto y después subir un video bardeándola? Mmm... eso solo tiene un nombre y ya sabemos cuál es”, escribió uno. La respuesta de la actriz reunía 4.894 me gusta y más de 549 comentarios; el mensaje de ese usuario sumaba otros 1.109 me gusta.

El encuentro había ocurrido en un local de Primark, donde la China Suárez estaba junto a sus hijos. Maza se acercó para pedirle una fotografía con su abuela y la intérprete posó sonriente con la mujer. La filmación que originó la pelea fue posterior y la mostraba en la zona de cajas, cuando ya se preparaba para retirarse.

La comparación apareció en esa grabación. “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?”, preguntó la joven. Insistió enseguida: “¿Qué piensan? ¿Vos te imaginás a Wanda Nara acá? Para nada”. Sus comentarios planteaban que la empresaria no elegiría ese comercio para comprar ropa.

Frente a su pareja, Maza volvió a plantear el tema: “Amor, una pregunta muy preguntona. Wanda, ¿compraría en Primark?”. El hombre respondió que sí, pero ella rechazó esa posibilidad: “No, Wanda. No la ves ni en pedo acá”. La insistencia dejó la comparación con la empresaria como eje de su comentario sobre la tienda.

El nombre de Wanda Nara sumaba otra referencia al video: la empresaria es la expareja de Mauro Icardi, actual pareja de la China Suárez. Al repetir esa comparación, Maza llevó el comentario sobre una tienda al terreno personal de la actriz. La contestación se concentró en defender su libertad para elegir dónde comprar y respaldar al negocio que había sido motivo de burla.