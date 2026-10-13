Murió RJ Mitte, actor de "Breaking Bad", a los 34 años

Los representantes del actor confirmaron su trágico fallecimiento. El artista interpretó a Walter White Jr. en la exitosa serie, y se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad.

El actor estadounidense RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White, personaje de Bryan Cranston, en la serie ganadora del Emmy Breaking Bad y se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad a partir de sus experiencias viviendo con parálisis cerebral, murió a los 34 años.

¿De qué murió RJ Mitte?

Los representantes de Mitte confirmaron la noticia el lunes, indicando que falleció en Brownsville, Texas. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, dijeron sus representantes.

Muerte de RJ Mitte

De acuerdo con información publicada por TMZ, RJ Mitte murió el lunes en Texas. El medio especializado reportó que murió por suicidio, citando a un funcionario del condado que confirmó el fallecimiento. Sin embargo, la investigación sobre su muerte continúa y sus representantes no detallaron públicamente la causa en el comunicado difundido.

"RJ Mitte era más conocido por su papel como Walter 'Flynn' White Jr. en la aclamada serie galardonada de AMC Breaking Bad. Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y construyó una plataforma sobre conciencia y inclusión de la discapacidad"-

"Más allá de entretener a amigos y familiares alrededor del mundo, sirvió como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s", rezaba el comunicado.

El actor dio su última entrevista el 5 de octubre de 2026.

Mitte, cuyo personaje Walter Jr. en Breaking Bad también tenía parálisis cerebral, construyó una plataforma sobre la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad gracias a la popularidad de la serie, que se emitió entre 2008 y 2013 y obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy en horario estelar, ganando 16, incluidas dos a la Mejor Serie Dramática.

Su papel revelación le abrió las puertas a participaciones en películas y series de televisión. Protagonizó el drama Triumph (2021), donde interpreta a un estudiante de último año de secundaria que, a pesar de tener parálisis cerebral, intenta por todos los medios convertirse en luchador. Recientemente, también coprotagonizó Love Me Dead (2024) junto a Dove Cameron y Westhampton (2025) junto a Finn Wittrock.

De acuerdo a IMDb, su trabajo más reciente fue protagonizar junto a Lin Yin la película independiente Talking to Strangers.

En la TV, sus créditos incluyen Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!). También prestó su voz a un personaje en HCBS Final Rule: The Animated Series, una serie de cortos diseñados para destacar los cambios en los Servicios Comunitarios Basados en la Comunidad de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para personas con discapacidades intelectuales en California.

Entre sus actividades filantrópicas, Mitte fue presidente de The Mitte Foundation, que apoya iniciativas filantrópicas y comunitarias.

¿Qué es la parálisis cerebral?

La parálisis cerebral (PC) es un grupo de trastornos neurológicos que causan problemas del movimiento, el equilibrio y la postura. La primera parte del nombre de esta afección, parálisis, significa debilidad o problemas para usar los músculos; mientras que la segunda, cerebral, significa que tiene que ver con el cerebro, según indica medlineplus.

La parálisis cerebral puede variar de leve a grave. El daño cerebral y las discapacidades que provoca son permanentes. Sin embargo, los tratamientos pueden mejorar la vida de las personas que padecen esta afección. Por ejemplo, los tratamientos pueden ayudar a mejorar sus habilidades motoras y su capacidad de comunicarse.