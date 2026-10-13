Darío Giordano rechazó las acusaciones de violencia de Valentín Yankelevich

Tras la denuncia pública de su hijo, la expareja de Romina Yan compartió un extenso comunicado en el que aseguró que “no hubo pruebas” para señalarlo por conductas agresivas.

Luego del testimonio de Valentín Yankelevich sobre las actitudes que tuvo su padre, Darío Giordano, durante su infancia, la expareja de Romina Yan publicó un extenso comunicado en redes sociales en el que rechazó las acusaciones. “Nunca ocurrieron”, aseguró el hombre que fue denunciado por presuntos episodios de violencia.

“Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia. Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia, se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”, explicó Giordano en el mensaje.

Con el extenso texto, el productor interrumpió más de una década de silencio para responder formalmente a las acusaciones de violencia física y psicológica que recaen sobre él.

En ese sentido y sobre su situación ante la Justicia, en el comunicado Giordano insistió: “Me sobreseyeron, nunca nadie apeló y no hubo pruebas, todo fue una maniobra para poner la perimetral y ganar tiempo, los chicos fueron víctimas también. Es una triste historia”.

El padre de Valentín Yankelevich remarcó. “Además de Franco y Valentín, tengo dos hijos más, Azul y Dante. Estoy seguro que ellos no reconocen vivir ni haber vivido ninguna situación como las que escuchamos estos días en los medios. Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años. Hoy una hermosa mujer de 20, que estudia en el exterior, y cada vez que retorna al país vuelve a nuestra casa”.

No obstante, reconoció las dificultades por las que pasó cuando murió Yan y dijo: “Es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.

Aun así aseguró que no discutirá públicamente con su hijo. “No voy a responderle a través de los medios de comunicación. No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, como lo amamos con Romina desde el momento que decidimos tenerlo a este mundo”, manifestó Giordano.

De bajo perfil y con escasas apariciones en los medios de comunicación, el productor televisivo y de espectáculos musicales se casó con Romina Yan en 1998 y tuvo tres hijos -Facundo y Azul, los otros dos- con la recordada actriz. Además, es padre de un cuarto hijo, fruto de su segundo matrimonio.

El último domingo, Valentín Yankelevich, su hijo, recordó su niñez y contó que estuvo marcada por la violencia ejercida por su padre. Entre sus dichos, también reconstruyó parte de la vida privada de su progenitor que se encuentra casado desde 2014 con Miren Argarañás y tiene otro hijo.

De acuerdo a lo contado por el joven de 23 años a Infobae, a los 12 se fue a vivir con su abuelo Gustavo Yankelevich, quien tras denunciar la situación, obtuvo la custodia de él y de su hermano mayor, Franco, mientras que su hermana menor, Azul, continuó viviendo con su padre. “Era un infierno vivir en esa casa”, llegó a decir a ese medio.

En el texto, Giordano puso la lupa sobre una supuesta asimetría a la que esa situación lo empujó frente a la influencia del entorno materno de Valentín Yankelevich. “En el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida me encontré teniendo que defender mi lugar como padre, no siempre fue en igualdad de condiciones”.

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998

“Mis hijos tienen derecho a sus sentimientos, a sus recuerdos y a construir su propia mirada sobre nuestra historia. Yo también tengo mi historia, mis recuerdos y mis dolores, que por respeto decidí guardármelos, por eso no creo que debamos discutirlos frente a las cámaras”, expresó.

Por último, enfatizó que la intención del comunicado es “defender” su nombre, su historia y su lugar como padre, más no así “para pedir compasión ni para convencer a nadie” de haber sido un padre perfecto.

“Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”, concluyó.