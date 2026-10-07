El feroz audio de la denunciante de Joaquín Levinton amenazando al músico

En medio del escándalo, Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas que habría recibido de la mujer que lo denunció. "Vas a terminar como John Lennon".

El conflicto judicial que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo elemento luego de que saliera a la luz una grabación con fuertes amenazas que habría recibido el músico. El material, que habría sido presentado por el líder de Turf ante la Justicia, fue difundido en DDM (América) en medio de la denuncia realizada por una mujer llamada Paula, quien lo acusó de abuso sexual, violencia física y psicológica.

En el audio se escucha a la mujer exigirle al cantante que responda sus llamados, mientras utiliza términos violentos. "¡Atendeme el teléfono, hijo de re mil pu..! Te juro que te voy a arruinar la vida", se la puede escuchar diciendo.

La grabación continúa con una amenaza todavía más grave. Paula, con quien Levinton habría mantenido un vínculo informal durante cinco años, expresa: "Te voy a denunciar y te voy a matar yo misma con mis propias manos… Vas a terminar como John Lennon".

La llamada entre Joaquín Levinton y su denunciante, que se reveló al aire de LAM

La aparición de este material se produjo horas después de que LAM (América) diera a conocer otra conversación entre Levinton y Paula. Ese intercambio telefónico fue registrado en 2023 y muestra a ambos dialogando en términos cordiales acerca de la situación judicial que atravesaban en aquel momento.

Durante esa charla, el músico le explicó que debía presentarse a declarar y le pidió que aclarara ante la Justicia que él nunca le había hecho daño. "Escuchame, lo que sí es que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal", se lo escucha decir a Levinton.

La conversación de Joaquín Levinton con Paula sobre las amenazas

En otro tramo de aquella llamada, Paula sostuvo que ya había realizado esa aclaración. Levinton, por su parte, hizo referencia a las consecuencias que la situación le había generado y explicó: "Tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener".

Fue entonces cuando el cantante introdujo el tema de una presunta amenaza que habría recibido anteriormente. "Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", comenzó a decir. Paula lo interrumpió y respondió: "Ya sé. Pero no te podés asustar. ¿Nunca te dijo alguien 'Te voy a matar'?".

Ante el planteo, Levinton aseguró que nunca había recibido una amenaza de esas características. La mujer, entonces, intentó explicar el sentido que, según ella, tenían esas palabras: "Es un decir, no es literal. Es un decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'".

De esta manera, las grabaciones quedaron incorporadas a la repercusión pública del caso mientras continúa el conflicto judicial iniciado a partir de la denuncia contra el músico.