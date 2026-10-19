Casciari se defiende: "En ningún caso hubo un método Ponzi"

El autor de “Más respeto, que soy tu madre” fue denunciado por supuestos inversores que reclaman por los resultados económicos de proyectos audiovisuales.

El escritor Hernán Casciari se defendió en las redes sociales frente a las acusaciones por estafa que le hizo un grupo de personas por la producción de una de las películas.

La presentación judicial se hizo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se investiga al autor en la dinámica de producción que tenía su empresa en diferentes films en los que intervenían de manera colectiva otras personas que las financiaban.

A través de las redes sociales, Casciari rechazó las acusaciones que llegaron a la Justicia, pero reconoció que en algunos procesos de producción tuvo errores. “Nos equivocamos de buena leche”, consideró.

En el inicio del video que subió a su perfil de Instagram, Casciari mencionó que “una persona que estafa” primero “hace algo pensado de antemano”.

“Es una persona que sabe que va a hacer daño, o que está cometiendo un delito. (...) Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaja en Orsai, nos hayamos levantado una mañana a querer estafar gente”, sostuvo.

El autor insistió en que su empresa tiene 20 años y que producen, desde hace ese lapso, libros, revistas culturales, obras de teatro, talleres de escrituras y películas sin publicidad.

Entonces, consideró: “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien. Estuve, creo que todo el año 2025, pidiéndole disculpas a los aportantes mano a mano. Nos equivocamos en un montón de cosas, pero nos equivocamos de buena leche, de buena leche; por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”.

En el posteo, Casciari dijo que, en el presente, no están haciendo proyectos culturales y que tiene todos los datos a disposición de lo que se hizo entre 2021 y 2025.

Además, mencionó que hubo “muchísima ingenuidad” desde “la comunicación” de los proyectos que se llevaron adelante y que no alcanzaron resultados.

“En ningún caso hubo una estafa ni un fraude. Como ayer se levantó muchísima polvareda por este grupo de aportantes que están muy decepcionados por el modo en que produjimos algunas de nuestras películas, les quiero dejar muy claro que entiendo perfectamente esa decepción, pero que bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa o de método Ponzi. Nunca, jamás en la vida hicimos eso y jamás vamos a hacer semejante cosa”, lanzó.

En el final, aclaró que algunas de las películas “no tuvieron suerte comercial” que resultara en “los dividendos que algunos socios pretendían”.

Entre las películas que participó su empresa productora están Canelones, La Uruguaya, Sola en el paraíso, La muerte de un comediante y el documental del Dibu Martínez.