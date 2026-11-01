Antonelli toca la gloria en México como el campeón más joven de la F1

El Gran Premio de México marcó un hito histórico para la Fórmula 1 con la consagración de Kimi Antonelli. El piloto italiano cruzó la meta en la tercera posición a bordo de su Mercedes y se proclamó campeón del mundo con cuatro fechas de anticipación, convirtiéndose en el monarca más joven en la historia de la categoría máxima a sus 20 años cumplidos en agosto.

La competencia comenzó con un intenso duelo en la largada entre los compañeros de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Un toque entre ambos provocó el despiste de las dos unidades rojas y favoreció a Max Verstappen. El neerlandés asumió la delantera cuando Leclerc ingresó a boxes para cumplir una sanción de cinco segundos y mantuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros. En los giros finales, el piloto de Red Bull contuvo los embates de Hamilton para adjudicarse el triunfo tras 71 vueltas.

La carrera sufrió una pausa superior a los 40 minutos en el giro 45. Valtteri Bottas padeció la rotura de la suspensión de un neumático en su Cadillac y protagonizó un fuerte impacto contra las barreras de contención, lo que obligó a detener la prueba. Tras el reinicio, la zona delantera sostuvo las posiciones sin mayores cambios en los primeros puestos.

Por su parte, Franco Colapinto completó una destacada actuación con su Alpine. Tras haber partido desde el undécimo lugar, el argentino ejecutó una partida brillante para superar a cuatro rivales y situarse séptimo. Posteriormente fue rebasado por Lando Norris y Oscar Piastri, quedando afianzado en el noveno casillero durante gran parte del trayecto. Cerca del cierre, Piastri colisionó con Arvid Lindblad provocando el abandono de este último, circunstancia que le permitió a Colapinto escalar al octavo lugar definitivo y cosechar cuatro puntos.

A Antonelli le alcanzaba con finalizar en el noveno puesto para asegurar el campeonato. Sin embargo, el italiano completó el podio detrás de Verstappen y Hamilton para sellar el primer título mundial de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.