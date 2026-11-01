Chubut sale a superar su marca histórica en los Evita 2026

Con una delegación de 430 integrantes partida desde Rawson, la provincia compite del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata frente a más de 8.000 atletas del país, con la meta explícita de superar las 48 medallas obtenidas en la edición anterior.

El viaje de la delegación chubutense comenzó este domingo desde las instalaciones del club Germinal de Rawson. Un contingente de 430 personas —integrado por deportistas, cuerpos técnicos y acompañantes procedentes de más de 20 localidades de la provincia— partió hacia Mar del Plata para disputar los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 del 2 al 7 de noviembre. En la ciudad bonaerense coincidirán con más de 8.000 atletas de todo el país en un ámbito pensado para la práctica deportiva, el intercambio de experiencias y la convivencia juvenil.

La meta deportiva de la delegación se sostiene en la cosecha del año pasado, cuando Chubut logró un registro provincial histórico de 48 medallas (16 de oro, 17 de plata y 15 de bronce), superando las 41 preseas conseguidas en 2024. Previo a la salida del contingente, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres envió un mensaje directo a los competidores: “Les mando un abrazo grande a los más de 400 atletas que están a punto de salir para Mar del Plata a competir en los Juegos Evita. El año pasado dejamos la vara muy alta, consiguiendo récord de medallas para la provincia. Este año vamos por más”.

El programa de competencia en disciplinas convencionales, estructurado para ramas femenina y masculina según las particularidades de cada especialidad, se distribuye en cinco categorías por edades:

Sub 13: esgrima, handball de playa y gimnasia artística femenina.

esgrima, handball de playa y gimnasia artística femenina. Sub 14: bádminton, básquet 3x3, BMX Freestyle, canotaje, futsal, gimnasia rítmica, hockey 7, judo, natación, pádel, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, vóleibol y vóleibol de playa.

bádminton, básquet 3x3, BMX Freestyle, canotaje, futsal, gimnasia rítmica, hockey 7, judo, natación, pádel, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, vóleibol y vóleibol de playa. Sub 15: atletismo, breaking, freestyle, gimnasia artística masculina, karate, levantamiento olímpico y lucha.

atletismo, breaking, freestyle, gimnasia artística masculina, karate, levantamiento olímpico y lucha. Sub 16: boxeo, ciclismo, rugby 7, skate, tenis, tiro y triatlón.

boxeo, ciclismo, rugby 7, skate, tenis, tiro y triatlón. Sub 17: deportes electrónicos (e-sports) y freestyle.

Por su parte, la grilla de deporte adaptado suma competencias integradas en modalidades mixtas:

Sub 16: básquet 3x3 adaptado y natación adaptada.

básquet 3x3 adaptado y natación adaptada. Sub 18: atletismo adaptado, boccia, goalball, tenis de mesa adaptado y vóleibol sentado.

La representación provincial cuenta con el acompañamiento operativo del Gobierno del Chubut mediante Chubut Deportes, organismo a cargo de la asistencia a la delegación y del seguimiento de los resultados disciplina por disciplina. Este esquema le da continuidad a la labor desplegada en los Juegos Binacionales de la Araucanía, certamen que finalizó este viernes con una destacada participación de los competidores chubutenses.

Foto: Prensa Chubut.

Foto: Prensa Chubut.

Foto: Prensa Chubut.

Foto: Prensa Chubut.

Foto: Prensa Chubut.

Foto: Prensa Chubut.