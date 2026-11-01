Boca se quedó con todo en La Bombonera

Con gol de Lautaro Di Lollo, el Xeneize venció 1-0 a River en un partido caliente con dos expulsados y se aseguró un cupo en la Libertadores 2027.

Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

En un partido marcado por la polémica y las expulsiones, el único gol de la tarde lo convirtió Lautaro Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha, el defensor central se despegó de su marca y conectó un cabezazo letal que dejó sin chances a Armani.

El trámite del encuentro se condicionó muy rápido. A los 9 minutos, el árbitro Nicolás Ramírez expulsó con roja directa a Lucas Martínez Quarta tras revisión del VAR por una infracción sin pelota sobre Miguel Merentiel cuando se iba solo hacia el gol. A partir de ahí, Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, asumió el control del juego.

River, que intentó reaccionar en el segundo tiempo, se quedó con nueve jugadores a los 79 minutos por la expulsión de Gonzalo Montiel por un planchazo sobre Lautaro Blanco.

Con este triunfo, Boca no solo se quedó con el clásico: llegó a los 60 puntos en la Tabla Anual, recuperó el liderazgo y aseguró de forma anticipada su clasificación a la Copa Libertadores 2027.