Las gimnastas del Ente Comodoro Deportes tuvieron una destacada participación en el Panamericano y la Copa Panamericana de Gimnasia Aeróbica en Brasil.

Acompañadas por su entrenadora Vanina Rapiman, las gimnastas Avril Morcillo Vargas y Mía Morcillo Vargas tuvieron una destacada participación en el Panamericano y la Copa Panamericana de Gimnasia Aeróbica en Aracajú (Brasil), representando a la Argentina y al Ente Autárquico Comodoro Deportes en distintas categorías y modalidades.

Avril Morcillo Vargas compitió en la modalidad Aerodance Senior, logrando una excelente presentación que le permitió clasificar a la instancia final y alcanzar el cuarto puesto, quedando muy cerca del podio continental.

Por su parte, Mía Morcillo Vargas integró el grupo Junior de Argentina, que consiguió avanzar a la final y disputar la medalla de bronce, alcanzando el tercer lugar en una competencia de gran nivel.

Además, ambas deportistas participaron en sus respectivas modalidades individuales, donde tuvieron excelentes performances, demostrando el trabajo, la preparación y el compromiso que vienen sosteniendo a lo largo de toda la temporada, representando también al Ente Comodoro Deportes.

“Como entrenadora, siento un enorme orgullo por lo vivido y por el camino que hay detrás de cada una de estas presentaciones. Llegar a un Panamericano implica mucho más que competir: significa horas de entrenamiento, sacrificios, constancia, responsabilidad y, sobre todo, aprender a superar desafíos”, comentó Vanina Rapiman, entrenadora de las hermanas Morcillo Vargas.

“Estos torneos dejan experiencias que van mucho más allá de un resultado. Permiten medirse con deportistas de otros países, conocer nuevos niveles de exigencia, crecer deportiva y personalmente y, fundamentalmente, entender que cada objetivo alcanzado es parte de un proceso”, expresó.

“Me quedo con la satisfacción de verlas disfrutar, competir, defender sus lugares y representar a nuestra ciudad y a nuestro país con tanta entrega y compromiso. Cada una, desde su modalidad y su experiencia, nos deja aprendizajes y nuevos desafíos para seguir creciendo”, destacó Rapiman.

“Quiero expresar un agradecimiento especial al Ente Autárquico Comodoro Deportes, por el acompañamiento y el apoyo para que nuestras deportistas puedan formar parte de estas experiencias internacionales. También a las familias, que están presentes en cada etapa, que acompañan, confían y sostienen este camino; y a todas las personas que colaboran, compran, aportan y ayudan de distintas maneras para que cada objetivo pueda concretarse”, agradeció la profesora.

“Detrás de cada viaje, cada competencia y cada logro hay muchas personas que hacen posible que los sueños se transformen en oportunidades. Seguimos trabajando, aprendiendo y creciendo, con la convicción de que representar a Comodoro Rivadavia en escenarios internacionales es un orgullo y una responsabilidad que llevamos siempre con el corazón”, cerró.